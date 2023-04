Polovica evropejskih otrok, mlajših od treh let, se čuva doma

Leta 2021 so v EU za polovico vseh otrok, mlajših od treh let, skrbeli izključno starši, ugotavlja Evropski statistični urad. Največ otrok je v izključnem varstvu staršev v Romuniji (77 odstotkov), na Češkem (72 odstotkov) in v Bolgariji (68 odstotkov). V Sloveniji je takšnih 35,1 odstotka otrok.

Po drugi strani pa je bilo leta 2021 v formalnem varstvu vsaj eno uro na teden 36 odstotkov vseh evropejskih otrok, starih manj kot tri leta. V formalnem varstvu je največ otrok na Nizozemskem (74 odstotkov), sledita ji Danska (69 odstotkov) in Luksemburg (62 odstotkov). V Sloveniji je nekaj manj kot polovico vseh otrok, mlajših od treh let, vključenih v formalno varstvo. Slovenija ima s tem nadpovprečen delež otrok, vključenih v formalno varstvo, in se uvršča na deveto mesto.

V neformalnem varstvu je bilo manj kot četrtino evropejskih otrok mlajših od treh let (21 odstotkov). Za te so skrbele poklicne varuške, stari starši, drugi člani gospodinjstva, sorodniki, prijatelji ali sosedje. Največji delež otrok je v neformalnem varstvu na Nizozemskem in Cipru (obe 45 odstotkov), sledi Grčija (44 odstotkov).

V formalno varstvo je bilo v EU vključenih 83,4 odstotka otrok starih od treh let do vstopa v šolo.