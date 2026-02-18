Pomanjkanje kadra v zaporih ogroža sojenja

Neprivedbe na sodišče: Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.

»Sodišča so pri izvajanju osnovnega poslanstva vse bolj onemogočena. Sojenj ni mogoče izvesti v razumnem roku in posebej hitro, kadar je človeku odvzeta prostost, kar nam nalagata tako ustava kot zakon o kazenskem postopku (ZKP),« je bil v odzivu na vse pogostejše neprivedbe pripornikov na razpisane naroke na sodišču kritičen predsednik celjskega okrožnega sodišča Darko Belak. Težava je v tem, da je pravosodnih policistov že dolgo premalo, da bi lahko izvajali vse predpisane naloge. Zaradi omenjenih težav so v začetku tega meseca na celjskem okrožnem sodišču pripravili sestanek s predstavniki sodišča, Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, policije in tožilstva, na katerem so poudarili, da je najbolj pereča težava sodišča nezmožnost rednega zagotavljanja ...