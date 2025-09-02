  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Pomemben korak UKC Ljubljana pri zdravljenju kompleksnih srčnih aritmij

    UKC med najbolje opremljenimi centri za elektrofiziologijo srca. V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko so že opravili prve posege z inovativno napravo.
    UKC Ljubljana. Nova naprava združuje zadnjo in najbolj napredno izvedbo radiofrekvenčne ablacije in elektroporacijo. FOTO: Žan Rutar
    Galerija
    UKC Ljubljana. Nova naprava združuje zadnjo in najbolj napredno izvedbo radiofrekvenčne ablacije in elektroporacijo. FOTO: Žan Rutar
    R. I.
    2. 9. 2025 | 16:13
    2. 9. 2025 | 16:14
    10:47
    A+A-

    Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) in Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana sta združila moči in v okviru razvojno-raziskovalnega projekta pridobila sredstva za nakup v tem trenutku najsodobnejše naprave za zdravljenje kompleksnih motenj srčnega ritma.

    Partnerja v projektu sta sredstva zagotovila prek razpisa Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, sporočajo z UKC Ljubljana. Naprava je nameščena v njihovem elektro-fizološkem laboratoriju in predstavlja vrhunec na področju interventnega zdravljenja motenj srčnega ritma. V avgustu je bilo opravljenih prvih šest posegov.

    »UKC Ljubljana je ob vseh kliničnih obveznostih, ki jih imamo do svojih bolnikov, izjemno velika raziskovalna ustanova. Z vključenostjo v Univerzo v Ljubljani predstavljamo enega od temeljev raziskav, znanosti in napredka v republiki Sloveniji. Prav pridružitev UL nam daje možnosti, da tako klinično kot predklinično delo povežemo in s tem lahko dosegamo vrhunske rezultate. Zagotovo Slovenija ni največja, po idejah in predanosti pa smo v vrhu in s sodelovanjem ter sinergijami lahko prebivalcem ponudimo veliko. Iz tega sodelovanja s Fakulteto za elektrotehniko se je razvijala tudi metoda, o kateri govorimo danes in ki izboljšuje zdravljenje pacientov,« je v uvodu poudaril generalni direktor UKC Ljubljana doc. dr. Marko Jug.

    Marko Jug. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Marko Jug. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani je poudaril, da pridobitev nove naprave za elektroporacijo v okviru sodelovanja raziskovalcev Univerze v Ljubljani in UKC Ljubljana pri raziskavah novih metod zdravljenja kardioloških težav kaže na pomembnost sodelovanja za doseganje vrhunskih znanstvenih prebojev, ki peljejo Slovenijo naprej.

    »Na Univerzi v Ljubljani močno spodbujamo tako inovativno okolje in prenos znanstvenih dosežkov v družbo, kot tudi sodelovanje z različnimi deležniki. Pred časom smo z UKC Ljubljana podpisali sporazum o pridruženem članstvu, s čimer smo formalizirali sodelovanje med dvema največjima javnima ustanovama v Sloveniji. Podpis tega sporazuma je omogočil še tesnejše sodelovanje, ki se kaže tudi v takšnih projektih, rezultatih in nenazadnje skupni nabavi vrhunske opreme, kot jih predstavljamo danes. Še posebej sem vesel, da lahko danes predstavljamo rezultate sodelovanja UKC Ljubljana in Fakultete za elektrotehniko, saj to kaže, kako pomembno in široko je tovrstni sodelovanje, ki se ne navezuje le ozko na medicinsko stroko temPrvi posegi več vključuje številna področja, rezultati pa že danes koristijo slovenskim bolnikom,« je povedal rektor UL prof. dr. Majdič.

    Prvi posegi že avgusta

    V UKC Ljubljana so takoj po pridobitvi nove naprave na njej v avgustu že izvedli prve posege ablacije srčne mišice z elektroporacijo, ki, kot je pojasnil dr. Matevž Jan, vodja programa elektrofiziologije srca na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKCL, medicinski ekipi omogoča v istem posegu uporabiti dve metodi: tako elektroporacijo kot radiofrekvenčno (RF) ablacijo, če bi bilo to potrebno, kar je velika dobrobit za pacienta s kompleksno motnjo srčnega ritma.

    »To so invazivni posegi, ki jih opravljamo kardiologi. Gre za spekter od zelo enostavnih, do zelo kompleksnih. Z novo napravo smo pridobili orodje za kompleksne primere, kjer bi prej morda morali narediti več posegov. Zdaj lahko te bolnike izberemo za to metodo in imamo zanje boljšo rešitev,« je pojasnil dr. Jan.

    Prof. dr. Andrej Pernat, vodja programa elektrofiziologije srca na Kliničnem oddelku za kardiologijo Interne klinike UKC Ljubljana, pa je poudaril, da je elektroporacija prebojna metoda na področju zdravljenja motenj srčnega ritma, predvsem atrijske fibrilacije, ki je najpogostejša obstojna aritmija v odrasli populaciji.

    »Zelo veseli smo, da smo s pomočjo FE v UKC Ljubljana pridobil ta najnovejši sistem. Naprava predstavlja ta trenutek vrhunec na področju interventnega zdravljenja moten srčnega ritma. Pridobiti smo jo uspeli v veliki meri po zaslugi prof. dr. Miklavčiča in njegove ekipe, ki sodelujejo pri razvoju določenega dela, ki je sestavni del aparature. Poleg tega predstavlja to tudi priznanje visokemu strokovnemu nivoju naše ustanove na področju interventnega zdravljenja motenj srčnega ritma, konkretno katetrske ablacije aritmij. Prinaša sodoben in fleksibilen način zdravljenja motenj srčnega ritma, kjer lahko z eno napravo opravimo poseg ne glede na to, na kaj naletimo med posegom. Za bolnike je to najsodobnejši in v mnogih primerih najvarnejši način zdravljenja,« je pojasnil prof. dr. Pernat.

    Doprinos domače znanosti

    K razvoju elektroporacije za uporabo v kardiologiji (to je pri ablacijah srčne mišice pri motnjah srčnega ritma) je bistveno pripevala slovenska znanost, in sicer Laboratorij za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in prof. dr. Damijan Miklavčič, ki ta projekt vodi od leta 2015. Z raziskovanjem in razvojem uporabe elektroporacije pa se ukvarjal že 35 let.

    Z izzivom, kako elektroporacijo po uporabi v onkologiji pripeljati tudi v kardiologijo, se je prof. dr. Miklavčič pričel ukvarjati v letu 2007, ko sta bila v svetovnem merilu objavljena prva dva članka. Zadnjih deset let pa je sodeloval pri razvoju ene od naprav in je svetovno eden od najbolj priznanih strokovnjakov na tem področju. Prva tovrstna naprava za uporabo v kardiologiji je bila v ZDA s strani regulatorja odobrena jeseni 2023.

    Prof. dr. Damijan Miklavčič je dejal: »Elektroporacija in predvsem njena uporaba v srčni katetrizaciji se širi z neverjetno hitrostjo. V letu dni odkar je na voljo, je skoraj v celoti »prevzela« mesto in vlogo ablacije z RF oz. krioablacije. Njena prednost je predvsem varnost in hitrost ablacije. Elektroporacija uniči celico in s tem aritmogeno tkivo na netermičen način – s povečanjem prepustnosti celične membrane in porušitvijo celične homeostaze. S tem je tudi celjenje hitrejše.«

    Kot je še povedal, nova naprava združuje zadnjo in najbolj napredno izvedbo radiofrekvenčne ablacije in elektroporacijo, ki ju lahko uporabljamo znotraj istega posega z enostavnim preklopom med eno in drugo in istočasno zagotavlja tudi izredno zmogljiv sistem elektroanatomskega kartiranja. »Ta naprava je trenutno v svetu srčne ablacije najbolj zaželena naprava in postavlja nove standarde in smernice za vse prihajajoče naprave,« je še povedal.

    S pridobitvijo nove naprave ima UKC Ljubljana vseh pet sistemov za izvajanje tovrstnih posegov in se po mnenju prof. dr. Miklavčiča v svetovnem merilu uvršča med najbolje opremljene centre za elektrofiziologijo srca.

    Marko Topič. FOTO: Anže Zadravec
    Marko Topič. FOTO: Anže Zadravec

    Prof. dr. Marko Topič, dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je izpostavil, da Fakulteta za elektrotehniko na področju raziskav že dolgo tvorno sodeluje z UKC Ljubljana. »Dolgotrajno znanstveno raziskovalno delo in nato prenos v same postopke zdravljenja je dolgotrajen proces, ki pa predstavlja vrhunsko slovensko znanje in sinergijske učinke dveh ustanov ter predanost vseh raziskovalcev in zdravnikov, ki so pri tem sodelovali. Zelo me veseli, da v tem procesu sodelujejo tudi študenti – še posebej s smeri Biomedicinska tehnika – ki so že sedaj del timov za obravnavo kardioloških pacientov v elektrofizioloških laboratorijih UKC Ljubljana. Skupina prof. dr. Damijan Miklavčiča in sodelovanje, ki ga še dodatno utrjujemo s skupnim nakupom naprave, pa odpira nove možnosti sodelovanja in združevanja vrhunskega znanstvenega in strokovnega dela strokovnjakov in raziskovalcev iz obeh inštitucij. Verjamem, da bomo uspešni pri pridobivanju novih raziskovalnih projektov in zagotavljanju novih terapij ter se veselim novih prebojnih zgodb.«

    »Sem iskreno zadovoljen, da v UKC Ljubljana sledimo vsem najsodobnejšim načinom zdravljenja in je to bistven del našega poslanstva, saj smo univerzitetni klinični cente,« je povedal prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor Interne klinike UKCL Ljubljana.

    Vsaj 20.000 ljudi pri nas z motnjo srčnega ritma

    Ocenjuje se, da ima v populaciji okoli dva odstotka ljudi atrijsko fibrilacijo, to je motnjo srčnega ritma, ki se jo zdravi s to metodo. V Sloveniji to pomeni, da je bolnikov s to motnjo vsaj 20.000. »Zlasti pri bolnikih v starosti med 45 in 70 je zelo pomembno, da obvladujemo to motnjo z idejo dokončnega zdravljenja in ne zgolj blaženja simptomov. Najhujša posledica teh motenj srčnega ritma ni le to, da ti srce razbija, ampak da doživiš možgansko kap. To zdravljenje kaže potencial, da bi bistveno večjemu deležu teh bolnikov omogočili dokončno zdravljenje, kar pomeni, da bi jim tudi bistveno zmanjšali tveganje za možgansko kap, invalidnost in vse kar temu sledi,« je pojasnil prof. dr. Fras.

    Po mnenju prof. dr. Frasa je zelo pomembno, da je to tudi metoda, ki po dolgem času omogočila znatno povečanje obsega dejavnosti in hkrati napoveduje novo paradigmo v zdravljenju atrijske fibrilacije.

    Prve posege zdravljenja motenj srčnega ritma z elektroporacijo so v UKC Ljubljana izvedli leta 2023, prve sodobne sisteme za elektroporacijo pa pridobili pred slabim letom.

    Doc. dr. Jug je ob zaključku novinarske konference poudaril še: »Vrhunske medicine brez vrhunskega raziskovanja ni. UKC Ljubljana svoje vloge ne vidi v povprečju, ampak bo vedno iskal najboljše metode zdravljenja. Naša naloga je da sledimo razvoju, to lahko delamo le z vrhunskim raziskovanjem. Tukaj smo ob UL eden najmočnejših partnerjev in verjamemo, da je družbo mogoče peljati naprej samo na temelju pravičnosti, transparentnosti in znanja.

     

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odziv UKC Ljubljana na pismo Srebrne niti

    Bolniki na urgenci so čedalje starejši, primeri pa težji

    Charité v Berlinu, ki je trikrat večji, ima 110.000 urgentnih obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000.
    Andreja Žibret 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prenova modela plačevanja večini bolnišnic koristi

    Zdravstvena blagajna: Na ZZZS so prepričani, da bo nov sistem financiranja pravičnejši. Tisti, ki bodo izgubili, kritični.
    Barbara Hočevar 29. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gneča na urgenci

    UKC Ljubljana prosi za pomoč druge zdravstvene ustanove

    Jug se je odzval na očitke Srebrne niti, ki je pozvala k ureditvi razmer na UKC Ljubljana. Čakalne vrste posledica staranja prebivalcev ter kadrovske stiske.
    29. 8. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kje ste, obrtniki?

    »Očiščen klientelizma« UKC Ljubljana širi krog izvajalcev

    UKC Ljubljana je v zadnjih dveh letih na področju investicij oziroma vzdrževanja podal 7 izrednih odpovedi iz krivdnih razlogov in 28 sporazumnih razhodov.
    25. 8. 2025 | 15:45
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trg

    Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

    Finančna industrija zaskrbljena zaradi sprememb, na finančnem ministrstvu nimajo zadržkov.
    Maja Grgič 1. 9. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    UKC Ljubjanafakulteta za elektrotehnikokardiologijasrčna kirurgijaznanost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Kako do mundiala 2026: nov format dodatnih kvalifikacij

    Pred slovensko reprezentanco hud boj v negotovi skupini. Na SP se je že uvrstilo 13 moštev, med njimi prvič doslej Uzbekistan z vidnim slovenskim deležem.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Blejski strateški forum

    Genocid v Gazi je rezultat erozije multilateralizma

    Rdeča nit najodmevnejših razprav drugega dne foruma so dvoličnost EU, nekaznovanost Izraela in selektivne interpretacije mednarodnega prava.
    Uroš Esih 2. 9. 2025 | 18:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija-Kitajska

    Plin za staro celino bo stekel v drugo smer

    Podpisan je memorandum o gradnji novega plinovoda, po katerem bo prek Mongolije na Kitajsko pritekal plin iz sibirskih nahajališč.
    Boris Čibej 2. 9. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Konec Ayusovih zdrah na Pogačarjevem dvoru

    Španski up pred slovesom od ekipe UAE z ostrimi besedami nad vodstvo. Začetek konca na lanskem Touru.
    Miha Hočevar 2. 9. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Športno plezanje

    Zlata Janja in druščina vabijo na sončni spektakel na Obali

    V petek in soboto bo v Kopru že četrtič zadnja tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Generalka za svetovno prvenstvo. Letos tudi dobrodelna nota.
    Peter Zalokar 2. 9. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija-Kitajska

    Plin za staro celino bo stekel v drugo smer

    Podpisan je memorandum o gradnji novega plinovoda, po katerem bo prek Mongolije na Kitajsko pritekal plin iz sibirskih nahajališč.
    Boris Čibej 2. 9. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Konec Ayusovih zdrah na Pogačarjevem dvoru

    Španski up pred slovesom od ekipe UAE z ostrimi besedami nad vodstvo. Začetek konca na lanskem Touru.
    Miha Hočevar 2. 9. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Športno plezanje

    Zlata Janja in druščina vabijo na sončni spektakel na Obali

    V petek in soboto bo v Kopru že četrtič zadnja tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Generalka za svetovno prvenstvo. Letos tudi dobrodelna nota.
    Peter Zalokar 2. 9. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo