Pomemben korak UKC Ljubljana pri zdravljenju kompleksnih srčnih aritmij

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) in Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana sta združila moči in v okviru razvojno-raziskovalnega projekta pridobila sredstva za nakup v tem trenutku najsodobnejše naprave za zdravljenje kompleksnih motenj srčnega ritma.

Partnerja v projektu sta sredstva zagotovila prek razpisa Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, sporočajo z UKC Ljubljana. Naprava je nameščena v njihovem elektro-fizološkem laboratoriju in predstavlja vrhunec na področju interventnega zdravljenja motenj srčnega ritma. V avgustu je bilo opravljenih prvih šest posegov.

»UKC Ljubljana je ob vseh kliničnih obveznostih, ki jih imamo do svojih bolnikov, izjemno velika raziskovalna ustanova. Z vključenostjo v Univerzo v Ljubljani predstavljamo enega od temeljev raziskav, znanosti in napredka v republiki Sloveniji. Prav pridružitev UL nam daje možnosti, da tako klinično kot predklinično delo povežemo in s tem lahko dosegamo vrhunske rezultate. Zagotovo Slovenija ni največja, po idejah in predanosti pa smo v vrhu in s sodelovanjem ter sinergijami lahko prebivalcem ponudimo veliko. Iz tega sodelovanja s Fakulteto za elektrotehniko se je razvijala tudi metoda, o kateri govorimo danes in ki izboljšuje zdravljenje pacientov,« je v uvodu poudaril generalni direktor UKC Ljubljana doc. dr. Marko Jug.

Marko Jug. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani je poudaril, da pridobitev nove naprave za elektroporacijo v okviru sodelovanja raziskovalcev Univerze v Ljubljani in UKC Ljubljana pri raziskavah novih metod zdravljenja kardioloških težav kaže na pomembnost sodelovanja za doseganje vrhunskih znanstvenih prebojev, ki peljejo Slovenijo naprej.

»Na Univerzi v Ljubljani močno spodbujamo tako inovativno okolje in prenos znanstvenih dosežkov v družbo, kot tudi sodelovanje z različnimi deležniki. Pred časom smo z UKC Ljubljana podpisali sporazum o pridruženem članstvu, s čimer smo formalizirali sodelovanje med dvema največjima javnima ustanovama v Sloveniji. Podpis tega sporazuma je omogočil še tesnejše sodelovanje, ki se kaže tudi v takšnih projektih, rezultatih in nenazadnje skupni nabavi vrhunske opreme, kot jih predstavljamo danes. Še posebej sem vesel, da lahko danes predstavljamo rezultate sodelovanja UKC Ljubljana in Fakultete za elektrotehniko, saj to kaže, kako pomembno in široko je tovrstni sodelovanje, ki se ne navezuje le ozko na medicinsko stroko temPrvi posegi več vključuje številna področja, rezultati pa že danes koristijo slovenskim bolnikom,« je povedal rektor UL prof. dr. Majdič.

Prvi posegi že avgusta

V UKC Ljubljana so takoj po pridobitvi nove naprave na njej v avgustu že izvedli prve posege ablacije srčne mišice z elektroporacijo, ki, kot je pojasnil dr. Matevž Jan, vodja programa elektrofiziologije srca na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKCL, medicinski ekipi omogoča v istem posegu uporabiti dve metodi: tako elektroporacijo kot radiofrekvenčno (RF) ablacijo, če bi bilo to potrebno, kar je velika dobrobit za pacienta s kompleksno motnjo srčnega ritma.

»To so invazivni posegi, ki jih opravljamo kardiologi. Gre za spekter od zelo enostavnih, do zelo kompleksnih. Z novo napravo smo pridobili orodje za kompleksne primere, kjer bi prej morda morali narediti več posegov. Zdaj lahko te bolnike izberemo za to metodo in imamo zanje boljšo rešitev,« je pojasnil dr. Jan.

Prof. dr. Andrej Pernat, vodja programa elektrofiziologije srca na Kliničnem oddelku za kardiologijo Interne klinike UKC Ljubljana, pa je poudaril, da je elektroporacija prebojna metoda na področju zdravljenja motenj srčnega ritma, predvsem atrijske fibrilacije, ki je najpogostejša obstojna aritmija v odrasli populaciji.

»Zelo veseli smo, da smo s pomočjo FE v UKC Ljubljana pridobil ta najnovejši sistem. Naprava predstavlja ta trenutek vrhunec na področju interventnega zdravljenja moten srčnega ritma. Pridobiti smo jo uspeli v veliki meri po zaslugi prof. dr. Miklavčiča in njegove ekipe, ki sodelujejo pri razvoju določenega dela, ki je sestavni del aparature. Poleg tega predstavlja to tudi priznanje visokemu strokovnemu nivoju naše ustanove na področju interventnega zdravljenja motenj srčnega ritma, konkretno katetrske ablacije aritmij. Prinaša sodoben in fleksibilen način zdravljenja motenj srčnega ritma, kjer lahko z eno napravo opravimo poseg ne glede na to, na kaj naletimo med posegom. Za bolnike je to najsodobnejši in v mnogih primerih najvarnejši način zdravljenja,« je pojasnil prof. dr. Pernat.

Doprinos domače znanosti

K razvoju elektroporacije za uporabo v kardiologiji (to je pri ablacijah srčne mišice pri motnjah srčnega ritma) je bistveno pripevala slovenska znanost, in sicer Laboratorij za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in prof. dr. Damijan Miklavčič, ki ta projekt vodi od leta 2015. Z raziskovanjem in razvojem uporabe elektroporacije pa se ukvarjal že 35 let.

Z izzivom, kako elektroporacijo po uporabi v onkologiji pripeljati tudi v kardiologijo, se je prof. dr. Miklavčič pričel ukvarjati v letu 2007, ko sta bila v svetovnem merilu objavljena prva dva članka. Zadnjih deset let pa je sodeloval pri razvoju ene od naprav in je svetovno eden od najbolj priznanih strokovnjakov na tem področju. Prva tovrstna naprava za uporabo v kardiologiji je bila v ZDA s strani regulatorja odobrena jeseni 2023.

Prof. dr. Damijan Miklavčič je dejal: »Elektroporacija in predvsem njena uporaba v srčni katetrizaciji se širi z neverjetno hitrostjo. V letu dni odkar je na voljo, je skoraj v celoti »prevzela« mesto in vlogo ablacije z RF oz. krioablacije. Njena prednost je predvsem varnost in hitrost ablacije. Elektroporacija uniči celico in s tem aritmogeno tkivo na netermičen način – s povečanjem prepustnosti celične membrane in porušitvijo celične homeostaze. S tem je tudi celjenje hitrejše.«

Kot je še povedal, nova naprava združuje zadnjo in najbolj napredno izvedbo radiofrekvenčne ablacije in elektroporacijo, ki ju lahko uporabljamo znotraj istega posega z enostavnim preklopom med eno in drugo in istočasno zagotavlja tudi izredno zmogljiv sistem elektroanatomskega kartiranja. »Ta naprava je trenutno v svetu srčne ablacije najbolj zaželena naprava in postavlja nove standarde in smernice za vse prihajajoče naprave,« je še povedal.

S pridobitvijo nove naprave ima UKC Ljubljana vseh pet sistemov za izvajanje tovrstnih posegov in se po mnenju prof. dr. Miklavčiča v svetovnem merilu uvršča med najbolje opremljene centre za elektrofiziologijo srca.

Marko Topič. FOTO: Anže Zadravec

Prof. dr. Marko Topič, dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je izpostavil, da Fakulteta za elektrotehniko na področju raziskav že dolgo tvorno sodeluje z UKC Ljubljana. »Dolgotrajno znanstveno raziskovalno delo in nato prenos v same postopke zdravljenja je dolgotrajen proces, ki pa predstavlja vrhunsko slovensko znanje in sinergijske učinke dveh ustanov ter predanost vseh raziskovalcev in zdravnikov, ki so pri tem sodelovali. Zelo me veseli, da v tem procesu sodelujejo tudi študenti – še posebej s smeri Biomedicinska tehnika – ki so že sedaj del timov za obravnavo kardioloških pacientov v elektrofizioloških laboratorijih UKC Ljubljana. Skupina prof. dr. Damijan Miklavčiča in sodelovanje, ki ga še dodatno utrjujemo s skupnim nakupom naprave, pa odpira nove možnosti sodelovanja in združevanja vrhunskega znanstvenega in strokovnega dela strokovnjakov in raziskovalcev iz obeh inštitucij. Verjamem, da bomo uspešni pri pridobivanju novih raziskovalnih projektov in zagotavljanju novih terapij ter se veselim novih prebojnih zgodb.«

»Sem iskreno zadovoljen, da v UKC Ljubljana sledimo vsem najsodobnejšim načinom zdravljenja in je to bistven del našega poslanstva, saj smo univerzitetni klinični cente,« je povedal prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor Interne klinike UKCL Ljubljana.

Vsaj 20.000 ljudi pri nas z motnjo srčnega ritma

Ocenjuje se, da ima v populaciji okoli dva odstotka ljudi atrijsko fibrilacijo, to je motnjo srčnega ritma, ki se jo zdravi s to metodo. V Sloveniji to pomeni, da je bolnikov s to motnjo vsaj 20.000. »Zlasti pri bolnikih v starosti med 45 in 70 je zelo pomembno, da obvladujemo to motnjo z idejo dokončnega zdravljenja in ne zgolj blaženja simptomov. Najhujša posledica teh motenj srčnega ritma ni le to, da ti srce razbija, ampak da doživiš možgansko kap. To zdravljenje kaže potencial, da bi bistveno večjemu deležu teh bolnikov omogočili dokončno zdravljenje, kar pomeni, da bi jim tudi bistveno zmanjšali tveganje za možgansko kap, invalidnost in vse kar temu sledi,« je pojasnil prof. dr. Fras.

Po mnenju prof. dr. Frasa je zelo pomembno, da je to tudi metoda, ki po dolgem času omogočila znatno povečanje obsega dejavnosti in hkrati napoveduje novo paradigmo v zdravljenju atrijske fibrilacije.

Prve posege zdravljenja motenj srčnega ritma z elektroporacijo so v UKC Ljubljana izvedli leta 2023, prve sodobne sisteme za elektroporacijo pa pridobili pred slabim letom.

Doc. dr. Jug je ob zaključku novinarske konference poudaril še: »Vrhunske medicine brez vrhunskega raziskovanja ni. UKC Ljubljana svoje vloge ne vidi v povprečju, ampak bo vedno iskal najboljše metode zdravljenja. Naša naloga je da sledimo razvoju, to lahko delamo le z vrhunskim raziskovanjem. Tukaj smo ob UL eden najmočnejših partnerjev in verjamemo, da je družbo mogoče peljati naprej samo na temelju pravičnosti, transparentnosti in znanja.