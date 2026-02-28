Od danes starostna meja za uporabo e-skirojev 15 let

Veljati je začel spremenjeni zakon o voznikih, s katerim so zvišali starostno mejo za uporabo lahkih motornih vozil, tudi e-skirojev, z 12 na 15 let. Kot so ob obravnavi zakona v državnem zboru povedali v vladi, želijo s tem povečati prometno varnost mladoletnikov ter zakonodajo uskladiti s praksami držav članic EU.

Odslej lahko motorno vozilo in moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro, vozi oseba, starejša od 15 let. S tem so odpravili dosedanji pogoj, ki je vožnjo dovoljeval starejšim od 14 let oziroma starejšim od 12 let, če so imeli pri sebi kolesarsko izkaznico.

Dostopnost teh vozil je za mladostnike postala resen problem, je na seji državnega zbora dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh. Ob tem je opozoril, da vozniki, mlajši od 15 let, pogosto nimajo zadostnih motoričnih sposobnosti, prometnega znanja in zrelosti za varno vožnjo lahkih motornih vozil.

Tudi podatki o poškodovanih voznikih lahkih motornih vozil – vključno z e-skiroji – kažejo, da je več kot petina vseh udeleženih voznikov v prometnih nesrečah v starostnih skupinah 8–14 in 15–17 let. Število prometnih nesreč se začne vidno povečevati že po dopolnjenem 12. letu in doseže vrh pri 17-letnikih, ki so po številu nesreč sicer največja starostna skupina.