Se bo primanjkljaj povečal za 1,2 milijarde evrov, ne le 647 milijonov?

Ministrstvo načrtuje pokritje luknje s prihrankom pri bolezninah, optimizacijo javnega sektorja in transferjev.
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Finančni minister Andrej Šircelj (ob njem levo vodja kabineta Urška Grmek, desno državna sekretarka Kristina Šteblaj) je prepričan, da je zakon zelo pozitiven in »pomeni spremembo načina razmišljanja«. FOTO: Jože Suhadolnik
Ocena javnofinančnih učinkov morebitne uveljavitve zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so jo pripravili in danes predstavili na finančnem ministrstvu, se bistveno razlikuje od izračunov fiskalnega sveta. Ta je septembra predvidel, da bi zakon, o katerem bodo 6. decembra odločali volivci, lahko v letu 2027 primanjkljaj v javnih blagajnah povečal za 1,2 milijarde evrov, finančno ministrstvo pa govori o 647-milijonskem vplivu.
Za to, da bi država ostala znotraj treh odstotkov fiskalnega pravila, bi bilo potrebnih vsaj 300 milijonov evrov, kar bi ministrstvo doseglo z optimizacijo poslovanja v javnem sektorju, urejanjem različnih evidenc upravičencev do transferjev, pa tudi z manj izdatkov za boleznine in zamik investicij v zdravstvu.
Fiskalni svet je septembra na podlagi ...
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