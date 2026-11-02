Se bo primanjkljaj povečal za 1,2 milijarde evrov, ne le 647 milijonov?

Ocena javnofinančnih učinkov morebitne uveljavitve zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so jo pripravili in danes predstavili na finančnem ministrstvu, se bistveno razlikuje od izračunov fiskalnega sveta. Ta je septembra predvidel, da bi zakon, o katerem bodo 6. decembra odločali volivci, lahko v letu 2027 primanjkljaj v javnih blagajnah povečal za 1,2 milijarde evrov, finančno ministrstvo pa govori o 647-milijonskem vplivu. Za to, da bi država ostala znotraj treh odstotkov fiskalnega pravila, bi bilo potrebnih vsaj 300 milijonov evrov, kar bi ministrstvo doseglo z optimizacijo poslovanja v javnem sektorju, urejanjem različnih evidenc upravičencev do transferjev, pa tudi z manj izdatkov za boleznine in zamik investicij v zdravstvu. Fiskalni svet je septembra na podlagi ...