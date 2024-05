Pomembno je, da otrok le enkrat pove zgodbo

V nadaljevanju preberite:

Sojenje storilcem, ki so obtoženi spolnih zlorab, poteka za tesno zaprtimi vrati, vsi navzoči v dvorani pa so zavezani molčečnosti. Mediji imamo zato nemalo težav, kako poročati o tako zelo pomembni temi, da ne bi razkrili preveč, saj lahko s tem žrtev znova viktimiziramo.

Čeprav zakon predpisuje, da so sodbe javne, sta tudi izrek kazni in obrazložitev sodbe pogosto tajna, je na okrogli mizi, na kateri so sogovornice poskušale ponuditi vpogled v kazenski postopek v primeru ene najdelikatnejših družbenih tem, povedala podpredsednica vrhovnega sodišča Marjeta Švab Širok. »Gre predvsem za zaščito otroka, saj je to ena najhujših stvari, ki se ti lahko zgodijo. Poleg tega je v kazenskem postopku zelo težko najti ravnovesje med zaščito otroka in pravicami storilca, kot sta pravica do poštenega sojenja in domena nedolžnosti,« je povedala podpredsednica.