Pomembno je zdravo življenje

Ljubljana – Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok smrti pri nas, vsako leto je več kot štiri tisoč primerov, kar je več kot deset na dan, so ob včerajšnjem svetovnem dnevu možganske kapi opozorili v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Skoraj tretjino ljudi prizadene v aktivnem delovnem obdobju.



Najbolj očitni znaki, po katerih prepoznamo možgansko kap, se skrivajo v črkah besede GROM. Pozorni moramo biti, če so prizadeti govor, roka in obrazna mimika. V tem primeru je takoj, v eni minuti, treba poklicati rešilca. Uspešnost zdravljenja je namreč odvisna predvsem od hitrosti prevoza bolnika v najbližji zdravstveni center, opozarja predsednik društva Matija Cevc.



Poudarja, da je najpomembnejša preventiva zdrav način življenja od mladih nog naprej. Glavni dejavnik tveganja za možgansko kap, na katerega lahko vplivamo, pa je visok krvni tlak. Pomemben dejavnik tveganja je tudi nereden ritem srca oziroma atrijska fibrilacija – v tem primeru je treba obiskati zdravnika.



Čeprav je možganska kap tudi prvi vzrok invalidnosti, ki zahteva velike stroške zdravljenja in posredne stroške, je preventiva še vedno pomanjkljiva, zanjo pa je namenjenega premalo denarja. Nevrolog Matija Zupan z ljubljanske nevrološke klinike je opozoril, da je problematika možganske kapi večja, kot si predstavlja večina javnosti, raven obravnave bolnikov z možgansko kapjo pa je v Sloveniji daleč od optimalne. Spomnil je na pomen telemedicinske mreže TeleKap, ki po njegovi oceni pri nas še vedno ne deluje, kot je bilo načrtovano. Povsod po državi je velik problem tudi bolnišnična rehabilitacija po možganski kapi, saj primanjkuje usposobljenega kadra.



Preživetje in uspešnost zdravljenja sta sicer odvisna tudi od tega, katera oblika možganske kapi prizadene bolnika. Po ishemični kapi, pri kateri nastane strdek v možganih, umre okoli 14 odstotkov bolnikov. Pri kapi zaradi nenadne krvavitve iz možganske arterije je smrtnost približno 50-odstotna. Pri hemoragični kapi, ki je posledica počene žile v možganih, pa umre od 30 do 40 odstotkov bolnikov.