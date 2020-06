Pomembnost zanesljivih novic in poglobljenih zgodb

Razlike ne opaziš. Dokler je ne opaziš. Kako zelo držijo te besede, se najbolje kaže v izrednih, kriznih razmerah. Ko se nekaj dogaja, predvsem ko to vpliva tudi neposredno na življenje posameznika, je pomembno, kje dobimo informacije. Živimo v časih, ko je dostop do informacij povsem preprost, vendar pa je hkrati prisotna velika negotovost, ali informaciji lahko zaupamo. Živimo v časih lažnih novic.O tem, da se lažne novice širijo šestkrat hitreje kot resnica, je pisala Delova dopisnica iz Nemčije V svojem prispevku navaja študijo ameriškega MIT, v kateri so iskali odgovor na vprašanje, ali se lažne novice širijo hitreje kot resnica, konkretno na twitterju. Raziskovalci so po analiziranju novic na twitterju med letoma 2006 in 2017, ki so vključevale okoli 126.000 objav, ki jih je okoli tri milijone ljudi delilo več kot 4,5-milijonkrat, prišli do skrb vzbujajočih spoznanj, in sicer da se lažne novice širijo šestkrat hitreje kot resnica.Verjetnost, da bo uporabnik twitterja delil neko novico, je za lažno novico 70 odstotkov večja kot za preverjeno novico. Lažne novice preverjene novice premagajo v vseh segmentih. Pa ne zato, ker bi lažne novice, kot se pogosto poudarja, širili algoritmi in robotizirani profili. Ne, najpogosteje jih širijo povsem navadni uporabniki twitterja. »Najbrž ne udarimo hudo mimo, če domnevo o hitrejšem širjenju lažnih novic predpostavimo tudi za druga socialna omrežja, kot je na primer facebook,« še piše Barbara Zimic.Zato je čas lažnih novic tudi čas, v katerem je vloga tradicionalnih medijev izredno pomembna. Takšni mediji informacij ne delimo brez premisleka, za njimi stojijo novinarji in uredniki. Kako pomembna je vloga tradicionalnih medijev, ki za svojimi besedami stojijo na vseh platformah, ki jih uporabljajo za podajanje informacij, se je nazorno pokazalo v krizi koronavirusa. A pomembno je, da se zavedamo, da je zrno od plev treba ločiti tudi v bolj mirnih časih. Ker le s podporo bralcev se takšni mediji lahko razvijamo in še vedno zagotavljamo tehtne, preverjene informacije.Na Delu smo hvaležni, da nam bralci zaupate tako v mirnih kot v kriznih časih, naša zaveza pa je, da vam bomo še naprej ponujali zanesljive novice in poglobljene zgodbe.