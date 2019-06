Pomisleki tudi v koaliciji

Ljubljana – »Minister za izobraževanje zagotavlja, da predlog zakona sledi ustavni odločbi,« odgovarja predsednik vlade Marjan Šarec na očitke opozicije, da izigravajo odločbo ustavnega sodišča, ki je državi naložila obvezno financiranje obveznega programa osnovnih šol.



Uveljavitev odločbe ustavnega sodišča o tem, koliko naj bi država prispevala za osnovne šole v zasebni lasti, si minister Jernej Pikalo predstavlja tako, da bi po novem iz proračuna dobile plačanih sto odstotkov obveznega programa in nič za razširjenega. A ravnatelji zasebnih šol, ki predlagajo umik zakona iz parlamentarne procedure, opozarjajo, da bi po novem namesto sedanjih 85 odstotkov za oba programa po novem povprečno prejemali le 65 odstotkov. Da bodo pobudniki ob predlagani noveli v slabšem položaju, kot so skladno z veljavno ureditvijo, opozarja tudi vladna zakonodajna služba.



Tako v NSi kot v SDS opozarjajo, da predlog, ki je zdaj na mizi, vodi v novo neustavnost. V koalicijskih strankah predlog večinoma podpirajo, imajo pa, na primer v SMC, še pomisleke, zato bodo počakali na mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora, ki bo novelo vzela pod drobnogled šele po današnji prvi obravnavi v državnem zboru. Napovedano šesturno razpravo bo pospremil še posvet o javnem in zasebnem šolstvu, ki ga je sklical predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, in shod staršev, ki noveli nasprotujejo.



Polemika o financiranju javnega in zasebnega šolstva bi lahko prinesla tudi še morebitna dodatna usklajevanja. »Če se bo kaj pokazalo v razpravi, bo to, seveda, vedno mogoče,« je bil jasen tudi Marjan Šarec, ki je dodal, da sedanja različica novele najbrž še ni dokončna.



Če pa bo, se zelo verjetno obeta ponovno tehtanje ustavnih sodnikov. O morebitni vložitvi zahteve za oceno ustavnosti se bodo v poslanskih skupinah odločili po obravnavi predloga zakona na seji državnega zbora. Odločitev za sprožitev ustreznih postopkov pred ustavnim sodiščem bi po navedbah SDS najprej prepustili staršem, ki imajo največji pravni interes, da se odločba ustavnega sodišča iz leta 2014 »v celoti in dosledno uresniči«.