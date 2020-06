Pomoč gospodarstvu v boju s krizo po epidemiji covida-19

Ključni poudarki Danes na bi padla odločitev o povečanju obsega pandemičnega programa odkupov obveznic.

Vsi, z okužbami dihal, naj se testrirajo, pravi Beovićeva.

7:15 Program pomoči, težak prek sto milijard evrov

7:00 Pomembno, da so ljudje pozorni na simptome

Svet Evropske centralne banke (ECB) bo na današnji seji predvidoma sprejel odločitev o povečanju obsega pandemičnega programa odkupov obveznic, s čimer bi gospodarstvu pomagal v boju s krizo po epidemiji covida-19. Analitiki pričakujejo povečanje programa za več sto milijard evrov.Analitik družbe Capital Economics Andrew Kenningham pričakuje, da bo svet ECB izredni pandemični program odkupovanja obveznic (PEPP), ki ga je zagnal marca, povečal za od 500 do 750 milijard evrov.Članica izvršilnega odbora ECBje prejšnji teden poudarila, da bi lahko osrednja denarna ustanova evrskega območja spremenila ne le obseg, ampak tudi sestavo in trajanje programa. Nekateri analitiki tako napovedujejo njegovo podaljšanje do septembra 2021.ECB je marca napovedala 750 milijard evrov vreden program odkupovanja zasebnih in javnih dolžniških vrednostnih papirjev. Gre za začasen program odkupovanja obveznic, s katerim želijo zmanjšati tveganja, ki jim je območje evra izpostavljeno zaradi pandemije koronavirusa. Program naj bi bil zaenkrat v veljavi do konca leta 2020.Ob spremembah denarne politike bodo vse oči danes uprte tudi v četrtletno napoved gospodarske rasti in inflacije. Predsednica banke ECB Christine Lagarde je prejšnji teden napovedala, da se bo gospodarstvo območja z evrom do konca letošnjega leta skrčilo za od osem do 12 odstotkov, nato pa prihodnje leto banka upa na močno okrevanje.Inflacija se je maja v 19 državah z evrom na letni ravni spustila na 0,1 odstotka, potem ko je bila februarja, pred izbruhom epidemije novega koronavirusa, pri 1,2 odstotka. Ciljna vrednost ECB je malenkost pod dvema odstotkoma.Svet ECB bo sicer zasedal manj kot mesec dni zatem, ko je nemško ustavno sodišče odločilo, da je bil 2600 milijard evrov vreden program odkupovanja obveznic, zagnan leta 2015, morda nesorazmeren s ciljem zagotavljanja cenovne stabilnosti. ECB mora v treh mesecih utemeljiti sorazmernost programa, sicer bo nemška centralna banka Bundesbank iz njega izključena.Vsaka nova okužba, če je ne moremo izslediti, lahko pripelje do novega žarišča kjer koli po Sloveniji, zato je pomembno, da so ljudje pozorni na simptome, je poudarila strokovnjakinja Bojana Beović, ki je gostovala v včerajšnjih Odmevih na nacionalni televiziji.Izpostavila je, da mora biti testiranje dostopno. »Ugotoviti moramo vsak posamezen pozitiven primer, ravno zato, da se lahko sprožijo vsi ti ukrepi, ki so namenjeni zamejitvi širjenja okužbe. V Sloveniji smo do zdaj testirali kar veliko, spadamo med države, ki bolj testirajo na evropski ravni. Trenutno je testiranja nekoliko manj, kot ga je bilo recimo marca, aprila, ampak tudi zaradi tega, ker poleti ni toliko okužb dihal, zaradi katerih bi se postavila indikacija za testiranje. Še posebej se testiranje izvaja v precejšnjem obsegu,« pravi Beovićeva.