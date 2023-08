Pomoč, ki smo jo dali, se nam zdaj vrača

»Naprave za izsuševanje prostorov in druga oprema, ki jo trenutno najbolj potrebujemo, prihajajo iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Italije, Češke, Bosne in Hercegovine; poljska pošiljka bo na brniško letališče prispela prav danes,« pravi Jana Lampe, koordinatorica mednarodne pomoči po poplavah pri Slovenski karitas. Posebej ganljiva so po njenih besedah tudi sporočila sočutja, ki prihajajo celo iz Južnega Sudana, Ruande in Kenije.

Karitas Poljske bo danes z letalom pripeljala 33 palet humanitarne pomoči, ki bo poleg 25 razvlažilnikov zraka vsebovala orodje in sredstva za čiščenje, posteljnino, higienske pripomočke in trajno zapakirano hrano. S tujimi donacijami je Slovenski karitas uspelo kupiti ali si izposoditi okoli 220 razvlažilnikov zraka, sami pa so jih iz lastnih sredstev kupili 22. »Potem ko sem organizirala 31 pošiljk pomoči v Ukrajino in eno v Turčijo, si nisem mislila, da bomo tudi v Sloveniji iz zraka prejemali humanitarno pomoč,« pove sogovornica.

Jutri pa bodo na praznik Marijinega vnebovzetja po poljskih cerkvah začeli nacionalno kampanjo zbiranja sredstev za Slovenijo. Podobno so napovedale organizacije Karitas v Avstriji, na Hrvaškem, Češkem, v Bosni in Hercegovini. »Pomoč, ki smo jo mi v preteklosti dali, se nam zdaj vrača,« poudari Jana Lampe. Med drugim se je odzvala celo Ukrajina, ki je sredi vojne, pomoč pa je ponudila tudi ameriška Karitas, ki ima svojo pisarno v Sarajevu.

Zbiranje sredstev, čiščenje in sanacija

Slovenska karitas – na katero se je mogoče obrniti prek njihove spletne aplikacije za nudenje pomoči – je po podatkih prejšnjega tedna zbrala več kot poldrugi milijon finančnih sredstev (sem ni vštetih za več kot milijon evrov prispevkov, ki so jih skupaj z Rdečim križem Slovenije zbrali prek RTV Slovenija). Včeraj so tudi župniki pozvali svoje farane, da v nabirki prispevajo za prizadete v poplavah.

»Nadaljujejo se čiščenje in sanacija, sušenje domovanj in postopna obnova. Do zdaj smo na teren posredovali 300.000 evrov za nujno pomoč in bone za gospodinjstva za nujne potrebščine,« povzema aktivnosti v preteklih dneh sodelavka Slovenske karitas Mojca Kepic. Okoli tisoč njihovim prostovoljcem, ki so vsak dan na terenu, se je samo ta konec tedna priključilo dvesto novih. Po obisku prizadetih krajev ocenjujejo, da so posledice poplav resneje prizadele več kot 4000 gospodinjstev.

Med pomočjo tudi pet terencev na posodo

»Na bančni račun smo prejeli skoraj milijon evrov, po SMS-sporočilih pa predvidoma okoli 400.000 evrov – nakazila bodo namreč potrjena v septembru. Z donacijami, tudi materialnimi, so se izkazala številna domača in tuja podjetja,« pove Matic Slapšak, ki skrbi za stike z javnostmi pri Rdečem križu Slovenije. V soboto jim je na primer nemško združenje Fortuna hilft poslalo 50 razvlažilnikov ter pripomočke in sredstva za čiščenje, ki so jih že odpeljali v Mežiško dolino in Slovenj Gradec.

Prek Mednarodne federacije društev Rdečega križa in rdečega polmeseca pa so včeraj na šestmesečno posodo prejeli pet terenskih vozil, s katerimi bodo lahko dovažali pomoč na teže dostopna območja. »Trenutno lahko rečem, da iz faze intervencije počasi prehajamo v fazo sanacije, ki pa bo dolgotrajna,« oceni. V sodelovanju s civilno zaščito in njihovo spletno platformo Poplave 2023 na terenu koordinirajo več kot tisoč prostovoljcev. V prizadetih krajih jih, kot omeni, srčno sprejmejo, obenem pa se kaže tudi velika stiska ljudi, zaradi česar potrebujejo tudi psihosocialno podporo. »Pomembna je tako strokovna kot tudi vsaka laična pomoč – od tople besede in objema naprej,« poudari Slapšak.

Vključene tudi druge humanitarne organizacije

Zveza prijateljev mladine Slovenije družinam z otroki nudi denar za nakup najnujnejših materialnih stvari do vrednosti največ tisoč evrov. Že do zdaj pa so zbrali veliko materialne pomoči, ki je pripravljena na prevzem. Prizadetim v poplavah predlagajo tudi, da oddajo vlogo za enkratno denarno socialno pomoč na pristojnem centru za socialno delo. »V našem skladišču na Zaloški 54 v Mostah zbiramo nepokvarljivo hrano, higienske pripomočke in šolske potrebščine,« navede v imenu programa Veriga dobrih ljudi, ki poteka pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje, Anita Ogulin. Njihova prizadevanja pri zbiranju sredstev so prinesla vsoto, ki presega 200.000 evrov, na terenu pa delujejo z več kot 100 prostovoljci.

»Potem ko sem organizirala 31 pošiljk pomoči v Ukrajino in eno v Turčijo, si nisem mislila, da bomo tudi v Sloveniji iz zraka prejemali humanitarno pomoč,« je dejala Jana Lampe, koordinatorica mednarodne pomoči po poplavah pri Slovenski karitas.

V organizaciji Rotary distrikt Slovenije in Severne Makedonije so za prizadete v poplavah do zdaj zbrali več kot 155.000 evrov pomoči, njihovi člani pa pomagajo tudi kot prostovoljci. »Trenutno smo osredotočeni na denarno pomoč družinam. Civilni zaščiti bomo donirali profesionalne industrijske razvlažilnike, v prihodnjih tednih pa bomo na predlog lokalnih klubov družinam donirali tudi belo tehniko. V drugi fazi se bomo osredotočili na večje projekte obnove vrtcev, šol in zdravstvenih domov,« napovedujejo. V Zvezi Lions klubov Slovenije prav tako zbirajo finančno in materialno pomoč, poskrbeli so za nabavo razvlažilnikov, ki jih bodo v sodelovanju s civilno zaščito začeli razdeljevati danes.

V društvu Humanitarček pa so izpostavili, da na območju Črne na Koroškem in Prevalj še vedno odstranjujejo blato, zato tam potrebujejo predvsem lopate in podobno orodje. V Zgornji Savinjski dolini pa so že v fazi grobega čiščenja, zaradi česar so tam nujno potrebna čistila in razkužila. Potrebujejo tudi strokovnjake za specifična dela, kot je prekrivanje ostrešij. Poudarili so tudi, da je na terenu precej povpraševanja po probiotikih, ki jih morajo jemati tudi prostovoljci, saj se pojavljajo črevesna obolenja. Kot še omenijo, potrebujejo tudi hrano za domače živali (konje, goveda in drugo).

»Po naših cerkvenih občinah smo zbirali materialno pomoč v obliki osnovnih prehrambnih artiklov. Od začetka smo povezani s predstavniki prizadetih občin in območnimi združenji Rdečega križa, s katerimi koordiniramo nabavo tistega, kar ljudje najbolj potrebujejo. V Gornji Grad in Dravograd smo tako v prejšnjem tednu odpeljali vodo, mleko, moko, svež kruh ter čistila in pripomočke za čiščenje poplavljenih prostorov. Načrtujemo tudi pomoč naših prostovoljcev pri najnujnejših opravilih,« je povedal Peter Andrejčák, predsednik humanitarne organizacije EHO-Podpornica.