Pomoč medicinskim sestram v času epidemije

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.



Več vsebin iz Generacije+





Izpostavljeni so vsi člani zdravstvenega tima



Skrb za delavce, ki tvegajo zdravje in življenje

Za podporo izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, pa tudi vsem njihovim sodelavcem v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih so v zbornici zdravstvene nege skupaj s sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva ustanovili krizno skupino za pomoč in ustrezno ukrepanje v tem zahtevnem času epidemije zaradi koronavirusa Izvajalci lahko svoja vprašanja – tako strokovna kot z delovnopravnega področja –, mnenja ali pomisleke pošljejo na e-naslov, strokovnjaki pa jim bodo odgovorili. Sodeluje tudi razširjeni strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege pri ministrstvu za zdravje.V zbornici zdravstvene in babiške nege opozarjajo, da v prvih vrstah ni le ena poklicna skupina v zdravstvu – zdravniki –, temveč so v prvih vrstah celotni zdravstveni timi, katerih pomemben del so medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege, farmacevtski in laboratorijski delavci, strežnice, bolničarji, zdravstveni administratorji, podporno osebje, tehnični delavci in vsi drugi, ki skrbijo, da se sistem ne podre., predsednica Zbornice – Zveze, je povedala, da so se za ustanovitev krizne skupine odločili, ker s terena dobivajo pogosta vprašanja, tako bodo vsem izvajalcem zdravstvene in babiške nege na terenu na voljo strokovnjaki za mnenja tako o strokovnem področju kot tudi o področju delovnopravne zakonodaje in pravic., predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, je poudarila, da se je treba v času epidemije osredotočiti in najprej poskrbeti za delavce, ki tvegajo svoje zdravje in življenje in s tem tudi zdravje svojih bližnjih ter delajo 12 ur ali več na dan, da pomagajo drugim. Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva delajo z najbolj ranljivo skupino, ki je izpostavljena posledicam zaradi koronavirusa. Zaščita zaposlenih v »prvi bojni liniji« je v skupnem interesu vseh – stroke, sindikatov in celotne javnosti., predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, je dejala, da sindikati pozivajo vse odločevalce in vodstva zavodov k izpolnjevanju pogojev za varno in kakovostno izvajanje strokovnega dela ter k spoštovanju delovnopravne zakonodaje.