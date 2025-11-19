Pomoč na domu poka po šivih: Več potreb, premalo kadra in velike razlike v cenah

V zadnjem desetletju se je število uporabnikov pomoči na domu povečalo za več kot četrtino, potrebe pa še naprej hitro rastejo. Povprečna starost uporabnikov je 82,4 leta, več kot dve tretjini jih je starejših od 80 let, storitev pa je tudi zaradi visokih cen marsikje uporabnikom težko dostopna. Zaradi pomanjkanja kadra je na čakalnem seznamu že približno 1500 ljudi, številni uporabniki pa potrebujejo več pomoči, kot jim je lahko zagotovijo. Velike razlike v cenah med občinami povzročajo neenak dostop do storitev. Tretjina uporabnikov zaradi premalo pomoči nazadnje pristane v domu za starejše.