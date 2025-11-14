Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: kaj je res in kaj ni

Izpostavljamo ključne poudarke, ki jih je dobro poznati pred odločanjem na referendumu.

Da zakon ne bi obveljal, mu mora nasprotovati več volivcev, kot se jih z njim strinja, poleg tega mora proti glasovati najmanj petina vseh volivcev. Foto Leon Vidic

Kampanja pred referendumom o zakonu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra, je v polnem razmahu. S svojimi stališči so se vanjo vključile tudi zdravniške in verske organizacije, ki opozarjajo na nekatere pomisleke in izpostavljajo svetost življenja, podporniki in pobudniki, zbrani v društvu Srebrna nit, pa poudarjajo predvsem, da bi vsakdo moral imeti pravico do odločanja o svojem življenju oziroma »pravico do mirnega, nadzorovanega in dostojanstvenega konca«. Kaj je res in kaj ne? Izpostavljamo najbolj ključne poudarke, ki jih morate poznati. Kdo bo imel pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi skladno z zakonom imel polnoletni pacient, ki doživlja neznosno trpljenje, za katero ...