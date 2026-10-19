Pomoč ukrajinskim beguncem bi precej zmanjšali

Predlog zakona: S časom trajanja statusa začasne zaščite bi se denarna podpora nižala. Pristojni nimajo podatka, koliko ljudi s statusom dejansko biva v državi.
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Avtorji zakona zagovarjajo načelo, da državna pomoč ne bi bila več brezpogojna pravica, temveč bi bila odvisna od materialnega stanja posameznika, višina denarne pomoči za zasebno nastanitev in žepnine pa bi se nižale glede na čas trajanja statusa začasne zaščite. Fotografija je simbolična.
Foto Jure Eržen
Med gradivi, ki čakajo na vladno obravnavo, je novela zakona o začasni zaščiti, ki trenutno zadeva ukrajinske begunce. Kot v več evropskih državah, ki so ob začetku vojne, februarja 2022, sprožili posebne mehanizme za njihov sprejem, namerava očitno tudi Slovenija omejiti pravice, ki jim pripadajo. Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) med drugim predlaga, da bi se zneski, do katerih so upravičeni, sčasoma zniževali. Društvo Ukrajincev Razom in Slovenska filantropija krčenju obsega pomoči nasprotujeta.
Na ministrstvu ugotavljajo, da se je po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 število oseb z začasno zaščito v EU in Sloveniji ustalilo pri visokih številkah. Veljavni predpisi zagotavljajo zaščito velikemu številu oseb ob množičnem prihodu, z nastanitvijo, nujno oskrbo in osnovnimi ...
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