Pomoč ukrajinskim beguncem bi precej zmanjšali

Med gradivi, ki čakajo na vladno obravnavo, je novela zakona o začasni zaščiti, ki trenutno zadeva ukrajinske begunce. Kot v več evropskih državah, ki so ob začetku vojne, februarja 2022, sprožili posebne mehanizme za njihov sprejem, namerava očitno tudi Slovenija omejiti pravice, ki jim pripadajo. Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) med drugim predlaga, da bi se zneski, do katerih so upravičeni, sčasoma zniževali. Društvo Ukrajincev Razom in Slovenska filantropija krčenju obsega pomoči nasprotujeta. Na ministrstvu ugotavljajo, da se je po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 število oseb z začasno zaščito v EU in Sloveniji ustalilo pri visokih številkah. Veljavni predpisi zagotavljajo zaščito velikemu številu oseb ob množičnem prihodu, z nastanitvijo, nujno oskrbo in osnovnimi ...