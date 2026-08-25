Pomorska policija: na morju letos več prekrškov in reševanj

Pomorski policisti letos poročajo o občutni rasti števila prekrškov na morju. Do sredine avgusta so jih našteli 41, v vsem lanskem letu 27. Kršitelji najpogosteje glisirajo preblizu obale ali plujejo brez veljavnih dokumentov in obvezne opreme. Policisti opažajo tudi povečano število reševalnih akcij, so sporočili za STA.

Nadzor nad varnostjo plovbe v Sloveniji primarno izvaja Uprava RS za pomorstvo. Policija pri njem sodeluje ter zagotavlja suverenost države in varuje državno mejo. Postaja pomorske policije Koper je specializirana enota za izvajanje policijskih pooblastil v teritorialnem morju. Policisti prekrškov ne kaznujejo neposredno. Ob zaznavi kršitve pomorskega zakonika podajo predlog za uvedbo postopka pristojni upravi za pomorstvo, so pojasnili za STA.

Policisti so letos do sredine avgusta zaznali 41 prekrškov. V vsem lanskem letu so jih našteli 27. Kršitelji najpogosteje sidrajo preblizu obale, glisirajo v prepovedanem pasu ali plujejo brez predpisane opreme. Številni vozniki plovilo upravljajo brez ustreznega potrdila o usposobljenosti ali dokumenta nimajo pri sebi.

Nekateri lastniki celo omogočajo uporabo plovila osebam brez veljavnega izpita. Policisti ugotavljajo, da pretežni del kršitev storijo domači državljani, natančne statistike o razmerju med domačimi in tujimi kršitelji pa uradno ne vodijo. Pomorski policisti vsak dan izvajajo tudi preventivne dejavnosti, so dejali za STA. Obiskovalce redno opozarjajo, svetujejo in usmerjajo k varni plovbi. Redno pomagajo ljudem v stiski in rešujejo življenja. Letos so do sredine avgusta izvedli devet reševanj na morju. V celotnem lanskem letu so pomorski policisti uspešno opravili šest reševalnih akcij.