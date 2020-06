Pomurje postaja tudi butični kulinarični in turistični cilj

»V butičnem turizmu je treba črpati iz tradicije.« Goran Dominko

Festival prekmurske šunke in gibanice je samo ena od akcij projekta Gourmet over Mura, ki hoče Pomurje narediti za vrhunsko kulinarično in turistično destinacijo. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Novi člani dovolj posebni in kakovostni

Gourmet over Mura je povezovalni razvojni projekt, ki so si ga kot butično, visokokakovostno alternativo množičnemu, predvsem termalnemu turizmu v Pomurju zamislili trije vrhunski prekmurski ponudniki kulinarike in vin: gostilna Rajh Bakovci, mesarija Kodila in vinska klet Marof. Kmalu se je število izbrancev s pridružitvijo domačije Firbas, pivovarne Bevog, vinarstva Steyer in oljarne Kocbek povečalo na sedem, zdaj pa so v svoje vrste sprejeli še devetnajst ponudnikov butičnih turističnih nastanitev.Veliko Ljubljančanov verjetno pozna že tradicionalni dogodek Diši po Prekmurju na ljubljanski osrednji tržnici – ki je letos zaradi epidemije žal odpadel – precej ljudi pa je že kdaj obiskalo tudi ekskluzivno kulinarično doživetje Gourmet over Mura na začetku septembra v Murski Soboti in njegovega množičnejšega brata – Festival prekmurske gibanice in šunke dan pozneje. Za obema prireditvama in tudi za vse večjo prepoznavnostjo prekmurske kulinarike, za zaščito in promocijo prekmurske šunke in prekmurske gibanice so si prizadevali akterji projekta Gourmet over Mura, predvsemiz mesarije Kodila iniz gostilne Rajh. Njihov skupni cilj je razbiti desetletja star turistični stereotip o Pomurju kot o množični in poceni termalni turistični destinaciji. Predvsem Janko Kodila ob vsaki priložnosti rad pove, da je Pomurje prelepo, da bi ga uničevali z množičnim turizmom po nizkih cenah In zaradi takšne usmeritve se je njihov projekt sedaj zelo razširil. »Zdaj je pravi čas, da naše povezovanje še razširimo in se z enotno strategijo lotimo promocije Pomurja kot petzvezdične kulinarične regije z butičnimi nastanitvami,« je na včerajšnji predstavitvi novih članov projekta v paviljonu Expano pri Murski Soboti dejala Tanja Pintarič. Janko Kodila nam je povedal, da so člani projekta sami izbirali in iskali manjše ponudnike nastanitev, ki so dovolj posebni in blagovni znamki primerno kakovostni. Tudi zato je eden od novincev v projektu, arhitekt, ki z ženov Kančevcih na Goričkem od avgusta lani gostom ponuja dizajnersko prenovljeno in razširjeno tradicionalno prekmursko domačijo Pri momi, priznal, da se zaradi povabila počuti počaščenega. Njegovo priporočilo tistim, ki morda šele razmišljajo o vstopu v turistično dejavnost pa je, da je treba črpati iz tradicije.Da so na pravi poti, jim je včeraj zagotovila tudi direktorica STO. »Turizem je v transformaciji v novo realnost in trend je prav usmeritev v zeleno butičnost. Takšne zgodbe, kot je Gourmet over Mura, v Sloveniji potrebujemo in si jih želimo.«