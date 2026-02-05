Na spletu nove lažne spletne lekarne, katere so?

V Sloveniji je vse več lažnih spletnih lekarn, ki prodajajo ponarejena zdravila, najpogosteje za erektilno disfunkcijo, hujšanje in nespečnost. Nakup takšnih izdelkov predstavlja resno tveganje za zdravje zaradi nevarnih primesi, neznane sestave in mogočih interakcij med zdravili.

Spletne lekarne so pri nas lahko le tiste, ki imajo tudi fizično enoto. V Sloveniji ima dovoljenje za izdajanje zdravil preko medmrežja 31 lekarn ter 35 specializiranih prodajaln, ne smejo pa prodajati zdravil na recept. Vse legalne spletne lekarne imajo na svoji spletni strani enotno oznako, tako kot v vseh državah EU, razlika je v zastavi države, ki je del tega znaka. Ozaveščanje uporabnikov je ključno, saj se ponarejena zdravila pogosto prodajajo pod zavajajočimi imeni in preko domen zunaj EU, poudarjajo v Lekarniški zbornici Slovenije.