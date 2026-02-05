  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Na spletu nove lažne spletne lekarne, katere so?

    Lekarniška zbornica Slovenije odsvetuje nakup zdravil preko neuradnih spletnih lekarn, saj lahko to resno ogrozi zdravje.
    Kupovanje ponarejenih zdravil, proizvedenih v ilegalnih laboratorijih, predstavlja veliko tveganje za izpostavljenost nevarnim primesem, kot so patogeni mikroorganizmi, težke kovine ali organska topila. FOTO: Bsip Via Afp
    Galerija
    Kupovanje ponarejenih zdravil, proizvedenih v ilegalnih laboratorijih, predstavlja veliko tveganje za izpostavljenost nevarnim primesem, kot so patogeni mikroorganizmi, težke kovine ali organska topila. FOTO: Bsip Via Afp
    Andreja Žibret
    5. 2. 2026 | 18:30
    5. 2. 2026 | 19:16
    9:21
    A+A-

    V Sloveniji je vse več lažnih spletnih lekarn, ki prodajajo ponarejena zdravila, najpogosteje za erektilno disfunkcijo, hujšanje in nespečnost. Nakup takšnih izdelkov predstavlja resno tveganje za zdravje zaradi nevarnih primesi, neznane sestave in mogočih interakcij med zdravili.

    Spletne lekarne so pri nas lahko le tiste, ki imajo tudi fizično enoto. V Sloveniji ima dovoljenje za izdajanje zdravil preko medmrežja 31 lekarn ter 35 specializiranih prodajaln, ne smejo pa prodajati zdravil na recept. Vse legalne spletne lekarne imajo na svoji spletni strani enotno oznako, tako kot v vseh državah EU, razlika je v zastavi države, ki je del tega znaka. Ozaveščanje uporabnikov je ključno, saj se ponarejena zdravila pogosto prodajajo pod zavajajočimi imeni in preko domen zunaj EU, poudarjajo v Lekarniški zbornici Slovenije.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Lekarniška zbornica Slovenije

    Prijavljenih le od pet do deset odstotkov neželenih učinkov zdravil

    Sporočanje neželenih učinkov zdravil preprečuje zaplete pri drugih bolnikih.
    Andreja Žibret 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Krajšanje odpiralnega časa lekarn

    Zaradi pomanjkanja farmacevtov celo začasno zapirajo lekarne

    Če država ne bo prisluhnila opozorilom in hitro ukrepala, se bo dostopnost lekarniških storitev še poslabšala.
    Andreja Žibret 30. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Lekarniška zbornica

    Tudi lekarne zapirajo vrata zaradi pomanjkanja kadra in prenizkih plač

    Samo na primarni ravni primanjkuje 500 magistrov farmacije in 300 farmacevtskih tehnikov.
    Andreja Žibret 7. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Koronavirus

    Pet let od prve potrjene okužbe: Sars-cov-2 kot znanstvenofantastični film

    Svetovna zdravstvena organizacija je 11. marca 2020 razglasila pandemijo. Pri nas je bila epidemija uradno razglašena dan pozneje, 12. marca 2020.
    Andreja Žibret 4. 3. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Zakaj so za zdravje pomembni elektroliti?

    Odgovarja asist. dr. Boštjan Martinc, mag. farm., spec. klin. farm., pomočnik direktorice, Gorenjske lekarne.
    Andreja Žibret 21. 8. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako preprečiti težave pri motnjah venskega pretoka?

    Odgovarja Katja Hribar Grudnik, farmacevtski tehnik, Lekarna Ljubljana.
    Andreja Žibret 31. 7. 2024 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Na kaj je treba biti pozoren pri jemanju več zdravil hkrati?

    Odgovarja asist. Mina Kovačevič, mag. farm., spec., predsednica sekcije kliničnih farmacevtov SFD.
    Andreja Žibret 15. 5. 2024 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Komu je namenjen dan slovenskih lekarn?

    Odgovarja Patricija Dolinar, mag. farm., glavna urednica publikacije O pravilni in varni uporabi zdravil – Prehrana in zdravila.
    Andreja Žibret 20. 9. 2023 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Na kaj je treba biti pozoren pri jemanju več zdravil hkrati?

    Odgovarja asist. Mina Kovačevič, mag. farm., spec., predsednica sekcije kliničnih farmacevtov SFD.
    Andreja Žibret 15. 5. 2024 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Ali so homeopatska zdravila primerna za starejše?

    Odgovarja Monika Belej, mag. farm., homeopatinja, Zasavske lekarne Trbovlje.
    Andreja Žibret 30. 11. 2022 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Lekarniška zbornica Slovenijezdravilaponarejena zdravilaspletni nakupi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Nika Prevc: Nošenje zastave z bratom mi bo še polepšalo moje prve OI

    Slovenska skakalna šampionka na prvem uradnem treningu pred sobotno olimpijsko tekmo na srednji napravi v Predazzu potrdila vrhunsko formo.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trumpove dileme zaradi nezakonitega priseljevanja

    Napoved milejšega pristopa po ubojih protestnikov, a pritiski predsednikovih privržencev za nadaljevanje izgonov ostajajo.
    Barbara Kramžar 5. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Afera Epstein

    Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

    Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
    5. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zmaga na Škotskem

    Risi z dvema goloma Tičarja premagali Poljake

    Slovenska hokejska reprezentanca se v februarskem reprezentančnem premoru meri na turnirju evropskega pokala narodov v škotskem Edinburghu.
    Peter Zalokar 5. 2. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vlada na Koroškem

    Obnova je v polnem teku, prihajajo novi izzivi

    Povsod smo slišali o napredku, ki se je zgodil po poplavah, je dejal premier Robert Golob.
    Dejan Vodovnik 5. 2. 2026 | 19:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Afera Epstein

    Od vrtnarjevega sina do spolnega prestopnika: kako je Epstein obogatel?

    Nekateri strokovnjaki sumijo, da je svoje premoženje utemeljil na izsiljevanju in nezakonitih dejavnostih.
    5. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zmaga na Škotskem

    Risi z dvema goloma Tičarja premagali Poljake

    Slovenska hokejska reprezentanca se v februarskem reprezentančnem premoru meri na turnirju evropskega pokala narodov v škotskem Edinburghu.
    Peter Zalokar 5. 2. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vlada na Koroškem

    Obnova je v polnem teku, prihajajo novi izzivi

    Povsod smo slišali o napredku, ki se je zgodil po poplavah, je dejal premier Robert Golob.
    Dejan Vodovnik 5. 2. 2026 | 19:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo