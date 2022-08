Ponekod nič več e-pošte med pacienti in zdravniki

Če ste v zadnjih mesecih poslali pošto svojemu osebnemu zdravniku v Zdravstvenem domu (ZD) Kranj, ste prejeli avtomatski odgovor, da se 28. maja komunikacija prek elektronskega naslova ukinja in vaše sporočilo ne bo prebrano. Vzrok je uveljavitev evropske uredbe o varovanju osebnih podatkov, ki elektronske komunikacije v zvezi z zdravstvenim stanjem ne uvršča med dovolj varne.

Po varni povezavi do napotnic, bolniške odsotnosti, izvidov.

Vsak zdravstveni dom se odloči za svojo rešitev.

Večjih težav z ukinjanjem e-pošte ne zaznavajo.

Do konca leta bodo komunikacijo po elektronski pošti opustile tudi vse ambulante družinske medicine v ZD Ljubljana in prešle na nov način elektronske komunikacij, ki poteka prek portala za paciente. Nanj se je mogoče prijaviti z osebno registracijo ali registracijo z digitalnima potrdiloma Sigen-ca ali Sigov-ca ter Si-passom. Po opravljeni registraciji pacient vstopa v portal z dvofaktorsko avtentifikacijo. Uporabniki na portalu lahko vidijo seznam predpisanih zdravil in napotnic, naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, prav tako kontrolne napotnice pri specialistih. Portal že uporabljajo v ambulantah družinske medicine v enotah Šentvid, Bežigrad in Vič-Rudnik, postopno bodo sledile druge ambulante in enote.

Pet različnih e-rešitev

V Kranju za vstop na portal gospodarzdravja.si, na katerem lahko pišete zdravniku, potrebujete le kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero si na portalu ustvarite račun. Izvedeli smo, da je na trgu pet rešitev, ki bodo nadomestile komunikacijo, vsaka ima svoj način registracije in svoje prednosti. Tudi cene so različne. Neuradno naj bi v ZD Ljubljana za svojo rešitev odšteli največ denarja, koliko, nam niso sporočili, medtem ko drugi proizvajalci portalov, ki bodo ali že nadomeščajo e-pošto, v okviru drugih pogodb, ki jih imajo z zdravstvenimi domovi, ne zaračunavajo. Pregleda nad tem, kateri zdravstveni dom je že ukinil elektronsko pošto in uvedel katero od drugih rešitev, nima nihče, ne ministrstvo za zdravje ne združenje zdravstvenih zavodov.

Na strani uporabnikov lahko ena registrirana oseba skrbi za več oseb, če jo te za to pooblastijo.

Vasja Veber, direktor SRC Infoneta, ponudnika portala dozdravnika.si, ki ga uporabljata ZD Bled in Škofja Loka, meni, da bi bilo smiselno, da bi vsi domovi uporabljali enako rešitev, a ker so v pristojnosti občin, se vsakdo lahko odloči, kot želi. »Vsak od portalov, ki je na voljo, pa je gotovo varnejši za komunikacijo kot elektronska pošta.«

V ZD Ormož, kjer so portal gospodarzdravja.si uvedli maja, komunikacije po e-pošti sicer še niso opustili, a to načrtujejo, nam je pojasnila direktorica Vlasta Zupanič Domajnko. Za dotični portal so se odločili, ker je kompatibilen z zdravstvenim informacijskim sistemom ZIS. »Prek varne povezave lahko hitreje in enostavneje obravnavamo vsa vprašanja pacientov, prošnje za napotnice, bolniške odsotnosti, pregledujemo slike, izvide .... Vse to pa je tudi shranjeno na enem mestu. Pri tem so se možnosti za napake minimalizirale. Na strani uporabnikov lahko ena registrirana oseba skrbi za celotno širšo družino (otroci, stari starši, sosedi), če jo te osebe za to pooblastijo. V njihovem imenu komunicira z njihovim izbranim zdravnikom. Portal dela na vseh elektronskih napravah (telefonih, tablicah in računalnikih) v vseh operacijskih sistemih.«

Obisk zdravnika in telefonski pogovor ostajata

O pomislekih, da so se uporabniki komaj naučili komunikacije po e-pošti, pa sogovornica odgovarja, da »tisti, ki ne uporabljajo računalnika, elektronske pošte tudi do zdaj niso pošiljali in tudi portala ne bodo uporabljali. Moje merilo za to, kdo je primeren za portal, je, da uporablja spletno banko. Starejši, ki jo uporabljajo, nimajo težav in so zelo zadovoljni. Kdor pa nima računalnika in ne pametnega telefona, pa te storitve žal ne more uporabljati.« Za vse te še vedno v vseh domovih obstaja možnost telefonskega pogovora, fizične pošte in osebnega obiska zdravnika.

»Fizični pregled in telefonski posvet ostajata temeljna stika med pacientom in zdravnikom, pisna komunikacija oziroma pošiljanje dokumentov pa sta zdaj tudi sprejemljivo urejena,« navaja Luka Kristanc, vodja splošnih oziroma družinskih zdravnikov v ZD Kranj, kjer so popolnoma ukinili e-komunikacijo med zdravniki in pacienti. Število klicev se posledično ni niti povečalo niti upadlo. Kot najpomembnejšo prednost prehoda od klasične elektronske pošte k sodobnejšim digitalnim metodam Kristanc vidi v »zaščiti pred vdori od zunaj in večji strukturiranosti izmenjave informacij«. Večjih težav v Kranju zaradi uvedbe portala in ukinjanja elektronske pošte niso opazili, tako kot v enoti Šentvid, kjer so elektronsko komunikacijo preusmerili na portal. Zaposleni v ambulanti naj bi imeli z uporabo portala najmanj za petino manj administrativnega dela, so sporočili iz ZD Ljubljana.