Ponekod padala debela toča, nastala gmotna škoda

Toča je zajela nekatere slovenske kraje. FOTO: Miha Juvančič

Močnejše neurje, ki je s seboj nosilo tudi točo, je po 19. uri zajelo Koroško, kasneje pa še območje severno od Ljubljane. Na cesti Črna na Koroškem - Šentvid se je v Javorju sprožil zemeljski plaz, navajajo na spletni strani centra za obveščanje.Na Prevaljah in v Mežici so bili na terenu gasilci. Na območju Domžal je več kot pol ure padala tudi pet in več centimetrov debela toča. Po podatkih centra za obveščanje je prišlo do več primerov vetroloma, nastala je gmotna škoda. Ponekod je toča tudi prebijala streho.Do jutra se bo po podatkih agencije za okolje ozračje umirilo. V četrtek bo povečini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in vroče. V nedeljo popoldne bo spet nastalo nekaj neviht.