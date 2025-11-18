Ponekod po državi sneži, sneg se oprijema cestišč

Ponekod po Sloveniji sneži, sneg pa se že oprijema cestišč. Kot opozarjajo na prometnoinformacijskem centru, je zaradi nizkih temperatur na izpostavljenih mestih možnost poledice. Voznike opozarjajo, naj pričakujejo daljše potovalne čase ter se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo.

Zaradi večjega števila plužnih in posipnih skupin je daljši čas potovanja.

Na prelazih je v primeru snega obvezna uporaba verig. Zaradi zimskih razmer na cesti Col - Črni Vrh - Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Na regionalni cesti Selo - Ajševica - Vogrsko in Razdrto - Podnanos - Vipava zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Popolni zapori sta na cesti Kanal - Lig - Mišček - Neblo pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu ter na cesti Dobrovo - Neblo zaradi poplavljenega cestišča. Obvoz je po lokalnih cestah.

Na regionalni cesti Solkan - Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških Brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom, še opozarja prometnoinformacijski center.

Ob močnejših nalivih v nedeljo in v noči na ponedeljek se je na zahodu sprožilo več plazov, Geološki zavod Slovenije pa je opozoril, da lahko do proženja plazov prihaja tudi ob novih padavinah. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih, je opozoril zavod.

V ponedeljek je sicer deževje prizadelo predvsem občine na Severnoprimorskem, med njimi je bila najhuje prizadeta občina Brda. Prizadete dele briške občine si bo danes ogledal tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.