Ponekod po Sloveniji močno sneži, zapade lahko do 20 centimetrov snega

Na skrajnem severozahodu Slovenije danes sneži do višje ležečih dolin, poročajo pri Meteoinfo Slovenija. Iz Kranjske Gore, od koder prihaja tudi objavljeni posnetek, poročajo o vztrajnem sneženju, do večera pa lahko tam zapade okoli 20 centimetrov snega.

Ob močnejših padavinah se lahko sneg občasno pojavi tudi na Bohinjskem, drugod po Sloveniji pa bo danes večinoma deževalo. Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bo meja sneženja popoldne v večjem delu države okoli 1600 metrov nad morjem.

Kot pojasnjujejo pri Meteoinfo Slovenija, so vzrok za precej nižjo mejo sneženja na severozahodu posebne lokalne vremenske razmere. Območje je zaščiteno pred vplivom toplega južnega vetra, zato se ozračje ne premeša. Padajoče snežinke hladijo plast zraka s pozitivnimi temperaturami, odsotnost vetra pa omogoča, da se spodnja plast zraka dovolj ohladi, da se meja sneženja spusti vse do dolin.

Razmere so lahko zlasti v alpskih dolinah in gorskem svetu zahtevne, zato pristojni opozarjajo na previdnost v prometu. Arso je že včeraj izdal opozorilo o nevarnosti proženja snežnih plazov. »Predvsem v zahodnih in južnih Julijskih Alpah je velika nevarnost proženja snežnih plazov,« so zapisali.