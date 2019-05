Ponekod precej pod ničlo

Čeprav bi 7. maja pričakovali prijetne spomladanske temperature, so termometri kazali povsem zimsko sliko. Marsikje v notranjosti države je zjutraj temperatura padla pod ledišče, v nekaterih kotlinah pa je megla tokrat preprečila zmrzal, so sporočili iz Agencije za okolje (Arso). K sreči bo sonce hitro ogrelo krajino, nevarnost pozebe bo sicer na izpostavljenih legah veljala še v sredo zjutraj.Po podatkih Arsa so danes na Kredarici namerili kar 11 stopinj Celzija pod ničlo, na Rudnem Polju minus šest, na Babnem Polju in v Ratečah minus pet, v Novi vasi minus štiri, v Logatcu in na Brniku minus tri, v Lescah in Slovenj Gradcu pa minus dve stopinji Celzija.Danes čez dan se bodo temperature gibale od 12 do 17 stopinj Celzija. V sredo dopoldne bo sončno, popoldne se bo začelo oblačiti, zvečer pa bo na zahodu že začelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.V četrtek bo pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami ali nevihtami. Dopoldne bo še pihal jugozahodni veter, ponekod v višjih legah Primorske bo megleno. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe, so zapisali na spletni strani Arsa. V petek bo prijetnih 20 stopinj Celzija.V soboto bo oblačnost naraščala, proti večeru bodo na zahodu že rahle padavine, ki se bodo v noči na nedeljo okrepile in razširile nad vso Slovenijo ter v nedeljo čez dan ponehale. Od ponedeljka do srede bo spremenljivo vreme s popoldanskimi plohami. Očitno bodo na delu ledeni možje, saj bo za sredino maja razmeroma hladno, najvišje dnevne temperature bodo le okoli 15 stopinj Celzija.