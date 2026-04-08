Ponekod regres tudi dvakrat višji od minimalnega

Medtem ko so delavci v nekaterih podjetjih konec marca prejeli šele zakonsko obvezno božičnico, so nekatere družbe zaposlenim že izplačale tudi regres za letni dopust. Ta bo letos višji kot lani – v povprečju za 200 evrov.Zaradi velikega zvišanja minimalne plače bo precej višji tudi obvezen minimalen regres za dopust, znašal bo 1482 evrov bruto.

Delodajalci morajo regres za letni dopust vsem zaposlenim izplačati najpozneje do konca junija, in to najmanj v višini minimalne plače. Marsikje pa so podjetja tudi letos pohitela z izplačili, da bi ujela največjo vsoto, ki je prosta davkov in prispevkov, kar pomeni, da delavec na račun prejme celoten bruto. Po zakonu je namreč dajatev razbremenjen regres do višine zadnje znane povprečne plače v državi, na začetku leta je običajno višja zaradi izplačila božičnic ali nagrad za uspešnost in je dosegla skoraj tri tisočake.