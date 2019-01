Ponekod se sneg že oprijema vozišča

Ponekod po Sloveniji že sneži, drugod še dežuje, a po napovedih vremenoslovcev bo dež tudi v notranjosti Slovenije prešel v sneg do nižin.



Po podatkih Agencije za okolje (Arso) močno sneži v Slovenij Gradcu in na Lisci, dež s snegom pa beležijo na Gorenjskem, Štajerskem.



Sneženje bo predvidoma najmočnejše ravno v času jutranje prometne konice. Prometno-informacijski portal navaja, da se zaradi močnega sneženja na Koroškem, Gorenjskem in Severno Primorskem sneg že oprijema vozišča. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovenj Gradec–Ravne, in sicer na selskem klancu. Na glavni cesti Dravograd–Maribor promet poteka izmenično enosmerno med Svetim Boštjanom in Velko zaradi nevarnosti padanja kamenja na cestišče.



Na prelazih Predel, Vršič, Korensko sedlo, Ljubelj in Jezersko je obvezna uporaba verig. Na cesti Slovenj Gradec–Velenje pa je zaradi sneženja prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 ton.



Na Prometno-informacijskem centru RS za državne ceste in Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo prej kot običajno, saj se v takšnih razmerah promet dodatno upočasni. Na pot naj nikakor ne gredo z vozilom brez zimske opreme. Vozijo naj previdno, vožnjo pa naj prilagodijo razmeram na vozišču in tudi svojim voznim sposobnostim. Kot obljubljajo na Darsu, bodo delovali z okrepljenimi ekipami, saj se denimo za območje primorske avtoceste obeta od deset do 15 centimetrov snega.



Največ snega pričakujejo v višjih legah Gorenjske in Notranjske, do okoli 25 centimetrov, v Prekmurju pa le do okoli pet centimetrov. Ob sneženju se bo hladilo, a temperatura se po nižinah v času sneženja večinoma ne bo spustila pod ničlo, zato bo sneg moker, kar ne govori v prid debelejši snežni odeji. Višje bo seveda zaradi nižje temperature drugače, so še zapisali na Arsu.