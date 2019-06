Opozorilo Prometno-informacijskega centra za državne ceste:

Ponekod po državi močno neurje ovira promet, zato v centru pozivajo k previdni vožnji. Voznike znova tudi pozivajo, naj se ne ustavljajo v tunelih in pod nadvozi.

FOTO: Arso

Po včerajšnjem neurju, ki je povzročilo precejšnjo škodo predvsem v občinah Domžale in Trzin – ob zasebnih objektih je meteorna voda zalila tudi več javnih, tudi zdravstvene in šolske ustanove –, je po podatkih Oddelka za hidrološke napovedi Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje ponekod tudi danes velika verjetnost toče.Zagrmelo je že tudi nad Ljubljano. Kot je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje, so od Gorenjske proti jugu-jugovzhodu nastale tri nevihtne celice z veliko verjetnostjo toče- Pričakujejo, da bo nastala še kakšna.Kot dodajajo, so celice stacionarne ali pa se zelo počasi pomikajo proti vzhodu. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.Danes popoldne bo sicer večinoma spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo na severovzhodu lahko nadaljevale tudi v noč. Možne so posamezne močne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.