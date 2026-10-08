Ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi

Po sončnem in toplem začetku jeseni je danes večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija, napoveduje Arso. Jutri čez dan bodo padavine slabele.

Kot je na omrežju x objavila agencija za okolje, se je območje močnejših padavin z nalivi razprostiralo od slovenske Istre, prek Krasa, vse do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. V pol ure je na meteorološki postaji Letališče Portorož padlo 28 milimetrov, na postajah Luka Koper in Godnje pa 21 milimetrov težja.

Do 7. ure zjutraj so več kot 50 milimetrov padavin izmerili na postajah Otlica (96 milimetrov), Idrija (72 milimetrov), Letališče Portorož (55 milimetrov), Zadlog (54 milimetrov) in Godnje (52 milimetrov). Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, so opozorili.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo do 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, v Istri do 20 stopinj Celzija.