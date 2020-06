Ponekod v ZDA zaostrujejo ukrepe proti širjenju koronavirusa

Glavni poudarki Naraščanje okužb s koronavirusom potopilo indekse Wall Streeta

Na virtualni donatorski konferenci s koncertom svetovnih zvezdnikov, vključno s pevko Shakiro in skupino Coldplay, bo mednarodna skupnost danes poskušala zbrati še več sredstev za razvoj in distribucijo cepiva proti koronavirusu. FOTO: Yoan Valat/AFP

6.00 Opozorila pred sprejemanjem zakonske podlage za aplikacijo za sledenje stikom

0.30 Donatorska konferenca s koncertom za cepivo proti koronavirusu

V ZDA se je v petek število okužb z novim koronavirusom povečalo za rekordnih 40.000. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je v ZDA doslej okužilo 2,46 milijona ljudi, za covidom-19 jih je umrlo 125.000. Zaradi naraščanja števila okužb je guverner Teksasa ponovno zaprl bare, guverner Floride pa je v barih prepovedal točenje alkohola. Guverner Teksasain guverner Floridesta bila med tistimi republikanskimi guvernerji, ki so najpočasneje uvajali ukrepe proti širjenju epidemije in jih nato tudi najhitreje odpravljali. Tako kot ameriški predsednikse jima nošenje mask ne zdi potrebno. Zaradi naraščanja števila okužb pa ukrepe zdaj ponovno uvajata.Kitajska je trenutno najpomembnejši prodajni trg za svetovno avtomobilsko industrijo in bo ob stagnaciji glavnih evropskih trgov svoj prevladujoči položaj še okrepila. Verjetnost dolgoročne dobičkonosnosti za avtomobilske proizvajalce pa obstaja samo, če bodo povsem preoblikovali svoj poslovni model, kaže raziskava družbe Deloitte.Naraščanje števila okužb s koronavirusom po jugu in zahodu ZDA je v minulem tednu potopilo osrednje borzne indekse Wall Streeta, ki so skozi teden nihali, vendar pa v petek po potrditvi največjega dnevnega števila okužb v ZDA in ponovnem uvajanju ukrepov proti pandemiji v Teksasu in drugje, doživeli globoke padce. Širši indeks Standard & Poor's 500 je v primerjavi s petkom preteklega tedna nazadoval za 88,69 točke oziroma 2,9 odstotka na 3009,05 točke, industrijski indeks Dow Jones je nazadoval za 855,91 točke oziroma 3,3 odstotka na 25.015,55 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa za 188,91 točke oziroma 1,9 odstotka na 9757,22 točke.Potem ko smo razkrili nekaj podrobnosti glede načrtovanje mobilne aplikacije za sledenje stikom, ki naj bi bila obvezna za posameznike s pametnim telefonom, ki so potrjeno pozitivni na virus sars-cov-2, in tiste, ki jim je bila odrejena karantena, za vse druge pa naj bi bila prostovoljna, so pri informacijskem pooblaščencu opozorili, da je le prostovoljna namestitev aplikacije v okviru evropskega pravnega reda lahko sprejemljiva.Nove pravne podlage, ki bi določale obvezno rabo aplikacije, na primer za potrjeno okužene, pa morajo po navedbah informacijskega pooblaščenca spoštovati temeljne standarde varstva pravic posameznikov: morajo biti zakonite in ustavne, časovno omejene, morajo biti nujne in sorazmerne glede na zasledovani cilj, torej omejevanje epidemije covida-19, in tega ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.Na virtualni donatorski konferenci s koncertom svetovnih zvezdnikov, vključno s pevkoin skupino Coldplay, bo mednarodna skupnost danes poskušala zbrati še več sredstev za razvoj in distribucijo cepiva proti koronavirusu. Z donatorskim maratonom so do konca maja zbrali 9,8 milijarde evrov. Na virtualnem koncertu ob donatorski konferenci v organizaciji Evropske komisije in mednarodne organizacije Global Citizen bodo med drugimi sodelovali svetovni zvezdniki Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus in Shakira. Prireditev bo vodil igralec. Predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen se bodo na koncertu pridružili znani umetniki, kot so Chris Rock, Charlize Theron, Forest Whitaker in Salma Hayek.