Na Gorjancih zapadlo 22 centimetrov snega

Po treh tednih toplejšega vremena je Slovenijo te dni zajela ohladitev. Na vzhodu države je danes ponekod snežilo; na Gorjancih je zapadlo dobrih 20 centimetrov snega. Na Primorskem piha burja. Kot opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso), bodo do večera sunki na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost sto kilometrov na uro.

»Največ snega je padlo na jugovzhodu države, največ na Miklavžu na Gorjancih, kjer so v 12 urah namerili 22 centimetrov svežega snega, pa v Zasavju na Kumu in Lisci tam do okoli deset centimetrov. Nekaj snega je padlo tudi na Kozjaku in Pohorju ter na planotah Notranjske, kot so Nova vas na Blokah in Babno Polje. Najnižje pa je snežilo v Kočevju, ki ga je za kratek čas tudi pobelilo,« je danes za STA povedal meteorolog Timotej Kozelj.

»Te padavine bodo danes dopoldne oziroma do poznega dopoldneva ponehale in po državi se bo začelo jasniti,« napoveduje.

V notranjosti države danes piha okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. »Ta trenutno ponekod v sunkih dosega hitrost okoli sto kilometrov na uro in tako bo še do večera, potem pa bo oslabela. Vetrovno bo še jutri, vendar ne tako kot danes,« je povedal Kozelj.

Po podatkih Arsa se bo danes popoldne vreme zjasnilo povsod po državi. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 14 stopinj Celzija.

V četrtek bo po napovedih pretežno jasno, v zatišnih legah bo zjutraj lahko slana. Čez dan se bo v notranjosti prehodno pooblačilo. Veter bo nekoliko oslabel. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, možne bodo občasne krajevne padavine.

Takšno vremensko dogajanje po Kozeljevih besedah ni nenavadno za ta čas v letu. »Zadnje tri tedne smo bili pod vplivom visokega zračnega tlaka s toplim zrakom v višinah, zdaj pa nas je od severa oziroma severovzhoda dosegla ohladitev. V Sredozemlju je nastal tudi plitek ciklon, ki je poskrbel za padavine, katerih količina pa ni bila pretirana,« je pojasnil.

Zaradi burje v Vipavski dolini velja danes po navedbah prometnoinformacijskega centra prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton na hitri cesti med razcepom Nanos in Selom ter na regionalnih cestah Vipava–Ajdovščina.

Zjutraj se je sneg ponekod oprijemal cestišč, predvsem na prelazih Ljubelj in Vršič priporočajo verige. V primeru snega na vozišču je obvezna zimska oprema, še sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

Tudi na Hrvaškem je danes ponekod v notranjosti države zapadel sneg, zaradi česar promet na nekaterih cestah poteka upočasnjeno. Na zagrebškem Sljemenu je zapadlo okoli deset centimetrov novega snega. Tanjša snežna odeja je prekrila tudi prestolnico Bosne in Hercegovine.