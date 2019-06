Ponekod že močni nalivi

Slovenijo so zajele padavine, ponekod tudi močni nalivi. Do večera so možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo, opozarjajo na Agenciji za okolje.



Uprava za zaščito in reševanje na spletni strani poroča o težavah na Koroškem. V občini Prevalje je meteorna voda zalila kleti stanovanjskega bloka. Na cesto Prevalje-Leše pa sta se sprožila dva zemeljska plazova. Gasilci PGD Prevalje so s pomočjo delovnega stroja en plaz očistili, na drugem pa cesto delno odprli za intervencijska vozila. Cesta je do nadaljnjega zaprta za ostala vozila. Plaz se je sprožil tudi na cesto Breznica-Strojna. Zaradi zemeljskega plazu je zaprta cesta Onkraj Meže proti kmetiji Jež.



Več prijav so na Centru za obveščanje, kot je razvidno s spletne strani, tudi v občini Kamnik, Domžale, Trzin, Ljubljana in Ivančna Gorica.

Težave v prometu

Zaradi nalivov se že pojavljajo težave v prometu. Zaradi večje količine vode na cestišču vozite previdno po dolenjski avtocesti med Bičem in Šmarjem-Sapom v obe smeri, opozarjajo na prometno-informacijskem portalu. Prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram. V primeru slabše vidljivosti prižgite luči. Voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih prepovedano.



Sicer je promet poletju primerno gost, daljši zastoji so na primorski in gorenjski avtocesti:





Geološki zavod Slovenije pa obvešča, da je danes zaradi napovedanih močnih nalivov in padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v osrednji in vzhodni Sloveniji. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih države.



