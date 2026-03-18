Ponekod točenja goriva že omejujejo

Na bencinskih servisih družbe Mol po državi velja omejitev točenja goriva. Za posamezne fizične osebe je omejitev postavljena na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell.

Kot so v družbi Mol Slovenija pojasnili, v zadnjih dveh tednih beležijo izjemno povečan odjem, med drugim tudi na račun točenja goriva na zalogo ter tako imenovani bencinski turizem na obmejnih bencinskih servisih.

»Da preprečimo kolaps in pritisk na bencinske servise, hkrati pa strankam enakovredno zagotovimo gorivo, smo zaenkrat omejili točenje,« so pojasnili v družbi. Gre za začasen ukrep, ki velja po celotni državi.

Za ukrep začasne omejitve točenja goriva so se odločili tudi pri ponudniku Shell. Na njihovih servisih je ta meja postavljena na 100 litrov. Ob tem so v družbi Shell Adria za STA poudarili, da ta ukrep velja za njihove maloprodajne servise, torej tiste, ki so predvsem namenjeni osebnim vozilom.

Omejitev pa ne velja za servise, ki so namenjeni tovornjakom. Na slednjih je pred dnevi sicer prav tako veljala omejitev, postavljena na 200 litrov.

Pri Petrolu se za ta korak za zdaj še niso odločili, medtem navaja portal 24ur.com.