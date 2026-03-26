Rdeče vremensko opozorilo: ponekod sneži do nižin, veter se bo krepil

Agencija RS za okolje je danes za sever države izdala najvišje, rdeče opozorilo zaradi hudega vetra, katerega sunki naj bi ponekod presegali hitrost sto kilometrov na uro, zaradi česar grozijo vetrolomi. Najmočneje bo snežilo na Notranjskem in Kočevskem, na Primorskem bo pihala burja, prav tako s sunki do sto kilometrov na uro. Drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo zaradi sneženja in močnega vetra velja do okoli 11. ure za jugozahod Slovenije, za jugovzhod Slovenije pa ves dan.