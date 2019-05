Ponekod zgoščen promet

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, zaprta do nedelje, predvidoma do 16. ure. Promet je preusmerjen na vzporedno cesto.



Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri. Na izvozu Blagovica je nastal zastoj, dolg približno kilometer in pol. Za osebna vozila je možen obvoz skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Nanosu bo zaprta do ponedeljka, do 5. ure zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti Vipava-Razdrto, za tranzitni promet preko Fernetičev.









Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Videž na primorski avtocesti promet poteka po enem prometnem pasu. Zaprt je tudi priključek Kozina.



Od danes pa do nedelje do 17. ure o zaprta bo cesta Zagorje-Most čez Savo. V torek in sredo bo zaradi preplastitve vozišča med 8. in 14. uro zaprta cesta Jezerski Vrh-Preddvor med Zgornjim in Spodnjim Jezerskim. Obvoz bo preko Ljubelja.



Zaradi prireditve bo danes do 16. ure zaprta cesta na avstrijski strani mejnega prehoda Holmec.