Slovenijo prehaja pas neviht, ponekod znova toča

Slovenijo v popoldanskem času prehaja pas neviht, ki se, kot odraža radarska slika, postopoma pomikajo proti jugovzhodu države. Ponekod znova poročajo o toči.

Nevihte spremljajo kratkotrajni nalivi, krajevno pa lahko tudi sodra in manjša toča, so zapisali na Meteoinfo Slovenija. Silovitejših neurij sicer danes ne pričakujejo.

»To je v Sloveniji že 44. dan z nevihtami v letošnjem poletju. Najbolj nevihtna dneva sta bila 20. junij in 11. julij, ko je bilo nad Slovenijo zabeleženih več kot 14 tisoč udarov strel. Največjo gostoto strel smo od 1. junija do danes zabeležili v občini Ajdovščina, kjer je bilo izmerjenih skoraj 16 strel na kvadratni kilometer. Najmanjša gostota pa je bila v občini Rogaška Slatina, le 0,6 strele na kvadratni kilometer,« so še zapisali.

Meteorologi so že dopoldan napovedali možnost krajevnih ploh in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Jutri se vrača jasno vreme

V petek bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.

Vremenska slika: Od severa se Alpam bliža hladna fronta. Pred njo v višinah nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka topel in vlažen zrak, po prehodu fronte pa bo od severa dotekal hladnejši in bolj suh zrak.

Vreme pri sosedih

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Dopoldne bodo v krajih severno od nas začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večino sosednjih pokrajin. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, zvečer in ponoči od severnem Jadranu šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. V Alpah ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Vzdolž Jadrana bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, v petek pa bo vremenska obremenitev popustila.