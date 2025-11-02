Ponoči možni močni sunki vetra

Potem ko smo v minulih prazničnih dneh uživali v precej visokih temperaturah za ta čas, se nam bliža hladna fronta. Po napovedih Agencije za okolje se bodo ponoči padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi posamezne nevihte.

Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1600 m, v zatišnih dolinah severne Slovenije lahko tudi nižje. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Ob prehodu vremenske fronte bodo v noči na ponedeljek po nižinah severovzhodne Slovenije in ponekod pod Karavankami sunki vetra presegali hitrosti 70 km/h, opozarjajo vremenoslovci.

Jutri bodo najnižje jutranje temperature v Zgornjesavski dolini okoli 4, povečini pa od 7 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo padavine od zahoda povsod ponehale, jasnilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, ob večinoma šibki burji na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah marsikje megleno. Hladneje bo.

Tudi v sredo po sprva ponekod megleno. Čez dan bo nato sončno, postopno bo naraščala prosojna koprenasta oblačnost.