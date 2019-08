Ponoči ob morju možna neurja

FOTO: Arso

Popoldne še spremenljivo do pretežno oblačno

Po podatkih Agencije RS za okolje, Meteorološke prognoze, bodo v noči na jutrišnji dan na Obali in v njenem zaledju ob nevihtah možna krajevna neurja z močnejšimi nalivi in sunki vetra, je sporočila Uprava RS za reševanje in obveščanje.Arso je za to območje objavil oranžno opozorilo.Meteorologi za območja drugod po državi napovedujejo spremenljivo vreme s plohami in posameznimi nevihtami.Popoldne bo sicer še spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.Ponoči bo oblačno s padavinami, sprva tudi nevihtami. Jutri bo sprva pretežno oblačno, a bo zjutraj dež povsod ponehal. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna še kakšna krajevna ploha.Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.