Ponoči se je začela 24-urna stavka na RTV

Stavkovni odbor Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija danes zaostruje stavkovne aktivnosti, pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma pa se bodo vseeno nadaljevala. Tudi vodstvo naj bi si prizadevalo za sklenitev sporazuma.

Stavka s prekinitvijo dela na RTV Slovenija poteka že od polnoči dalje. Vsebine na programih RTV-ja so zato okrnjene oziroma prilagojene. Iz vodstva RTV so med tem sporočili, da je »ustvarjalcev, ki se za prekinitev dela niso odločili, tokrat precej, zato bo program potekal skoraj v polni meri.«

Del stavkovnih aktivnosti bo tudi novinarska konferenca in zbor zainteresirane javnosti pred stavbo RTV Slovenija, ki bo med 17. in 20. uro.

Kot so sporočili iz Stavkovnega odbora se stavka zaostruje »tudi zato, ker sta dve sodbi o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in nezakoniti razrešitvi direktorice Natalije Gorščak potrdili opozorila novinarskih sindikatov, da vodstvo RTV Slovenija deluje nezakonito in neprofesionalno.«

Kot še navajajo, se s poslabšanjem delovnih razmer soočajo vsi zaposleni, ob tem, da so zaradi neprofesionalnih potez vodstva in padca ugleda delo in ustvarjalci vse manj cenjeni. Za stanje je po navedbah krivo vodstvo s podporo programskega in nadzornega sveta.

»Pravno sporen podpis Aneksa 14 h Kolektivni pogodbi RTV med generalnim direktorjem in drugima reprezentativnima sindikatoma je sicer popravil nekatere plačne krivice, a je izpustil najslabše plačane zaposlene, sedanjemu vodstvu, ki je na svojih položajih očitno nezakonito, pa zagotovil “zlata padala” z visokimi odpravninami. Podpisniki so s tem privolili v očitno plačno diskriminacijo in osebne koristi posameznikov. Novinarski sindikati smo zaradi kritičnega opozarjanja na nepravilnosti, protipravne poteze vodstva in namerno finančno izčrpavanje javnega medija izključeni iz socialnega dialoga, naši člani so diskriminirani in šikanirani,« so zapisali.

Ker se poglablja pritisk na novinarsko avtonomijo, nadaljujejo in stopnjujejo se samovoljni in nestrokovni posegi v program in vsebine, kršijo se programski in profesionalni standardi, nadaljuje se netransparentno kadrovanje, medij se finančno izčrpava, uničuje se ugled javnega servisa, razmere za delo na RTV-ju se slabšajo, javni interes pa je čedalje bolj ogrožen, novinarski sindikati v stavkovnih zahtevah ne popuščamo.

Podporo stavko so izrazili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Kot so zapisali, so »zahteve po uresničevanju javnega interesa, etičnih standardov, spoštljivi komunikaciji, dostojnih delovnih pogojih in socialnem dialogu samoumevne, njihova uresničitev pa predstavlja temelj delovanja svobodnega in avtonomnega medija.«