Ponoči so se padavine umirile, na kritičnih območjih nove evakuacije

Po silovitih poplavah, ki so prizadele državo, se bodo danes hidrološke razmere umirjale, so pa zato vse bolj vidne obsežne posledice ujme, grozijo tudi zemeljski plazovi.

Najhuje je v Zgornji Savinjski in Mežiški dolini, kjer so ob porečju Meže odredili preventivno evakuacijo, popustil je tudi del vodnega nasipa na Muri pri Dolnji Bistrici.

Arso je za današnji dan rdeče opozorilo objavil za območja ob tokovih Mure, Drave in Save. Krka in Sava v spodnjem toku še vedno poplavljata, a noč ni prinesla poslabšanja. Še vedno je najhuje v Krški vasi in Ločah, tudi to noč je nekaj gostov kampa Term Čatež zaradi narasle podtalnice noč preživelo v brežiški telovadnici.

Mura v Gornji Radgoni v jutranjih urah nekoliko narašča, njen pretok se je s 1350 povečal na okoli 1420 kubičnih metrov na sekundo. Pretok Mure se bo v prihodnjih urah predvidoma ustalil, vendar še ne bo pričel upadati. Visokovodne razmere se bodo še nadaljevale, pravijo na Arso.

Pretok Drave v spodnjem toku se še nekoliko povečuje, poplavljene površine se bodo danes še ohranjale. Poplavljajo še Dravinja, Pesnica, Savinja in pritoki Krke in kraške Ljubljanice ter reke na Koroškem. Poplavljene površine se bodo danes zmanjševale.

Danes bo sicer sprva večinoma oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. Popoldne bo državo od severozahoda prešel pas ploh in neviht, ki bodo lahko tudi močnejše.

FOTO: Arso

V preteklih 12 urah je sicer uprava za zaščito in reševanje zabeležili skupno 230 izrednih dogodkov na 186 lokacijah, od tega največ na območjih regijskih centrov za obveščanje Murska Sobota (36), Maribor (32), Slovenj Gradec (31), Celje (26)in Ljubljana (21). Na terenu je bilo aktivnih 137 gasilskih enot, od tega šest poklicnih. Gasilci so izvajali zaščitne ukrepe ob zemeljskih plazovih in poplavah, črpali vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrto drevje in reševali ljudi iz ogroženih objektov, dostavljali nujno potrebna sredstva (hrano, zdravila, itd.), sporočajo iz uprave.

Ob Muri popustil vodni nasip

Ob reki Muri pri Dolnji Bistrici je popustil vodni nasip, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Županja Občine Črenšovci Vera Markoja je včeraj za portal Sobotainfo povedala, da so eno hišo že evakuirali, voda pa teče v vas Dolnja Bistrica.

Stekla je evakuacija prebivalcev na območju, saj se bojijo morebitnega poplavnega vala ob sicer drugem najvišjem pretoku Mure v zgodovini. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v oddaji Odmevi na TV Slovenija pojasnil, da je evakuacija ljudi trenutno edini ukrep, da se zagotovi varnost in preprečijo morebitne žrtve.

»Zadnje informacije niso ravno obetavne, preboj jezu, ki ga je naredila Mura, se počasi povečuje. Službe, ki vzdržujejo nasipe, ga skušajo zaustaviti, a z mehanizacijo, ki je na voljo, to ne uspeva,« je dejal Šestan. Kot je pojasnil, so našli drugačno možnost, in sicer da bi s helikopterji prenašali betonske bloke, ki bi jih strojnik na terenu samo poravnal, a razmere zaradi vremena tega ne dopuščajo.

Alarmantno stanje v Mežiški dolini

Iz občinske uprave občine Mežica so včeraj pozno zvečer sporočili, da je pri njih stanje alarmantno, ker je Reka Meža spet prestopila bregove in začela poplavljati. Napovedali so evakuacijo približno 100 ljudi v Športno dvorano Mežica.

V okoliških hribih se tudi konstantno sprožajo plazovi, zaradi česar je ogroženih več stanovanjskih hiš. Na pomoč je k njim prišla tudi vojska, ampak, kot pišejo v sporočilu, trenutno potrebujejo še bistveno več pomoči.

Veliko ljudi izven Mežice nima podatkov o svojcih in na splošno ne ve, kaj se dogaja v kraju zaradi omejene telefonske in internetne povezanosti. Komunikacijski kanali so zelo oteženi oziroma prekinjeni, vzpostavili se bodo takoj, ko bo mogoče. Trenutno ima večina občine električno energijo, vendar priporočajo vsem občanom, da preventivno napolnijo telefone, svetilke, baterije itd. Sporočajo tudi, da sta Cesti Mežica – Črna in Mežica – Prevalje sta neprevozni. Cesta Mežica – Pliberk je prevozna preko Rehta.

Grozijo zemeljski plazovi

Plazovi med drugim grozijo na območju Slovenj Gradca, Velenja in na Škofjeloškem. Ekipe se bodo skušale prebiti do še vedno nedostopnih krajev in zaselkov, nadaljevala se bodo prizadevanja za vzpostavitev cestnih povezav in druge infrastrukture. V soboto se je s pomočjo Slovenske vojske reševalnim ekipam uspelo prebiti do Črne na Koroškem, kamor so s helikopterji dostavili hrano in najnujnejše potrebščine.

Geološki zavod Slovenije je izdal opozorilo, da danes zaradi velike namočenosti tal ostaja povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni državi. Kot opozarjajo geologi, naj bodo prebivalci pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode.

Kar zadeva hidrološke razmere, se po pojasnilih pristojnih, ki bodo najnovejše razmere predstavili tudi danes dopoldne na novinarski konferenci, pričakuje postopno umirjanje razmer ter upadanje in odtekanje poplavnih voda v reke z izjemo spodnjih tokov večjih rek, kot so Sava, Drava in Mura. Za danes popoldne so sicer napovedane nevihte, ki pa naj bi hitro prešle državo, a niso izključeni narasli vodotoki v zahodni in osrednji Sloveniji ter toča na Primorskem.

V Brdih akcija iskanja pogrešane Italijanke

Zvečer se je na območju naselja Kožbana v občini Brda začela iskalna akcija pogrešane italijanske državljanke ob vodotoku Kožbanjšček. Zaradi zahtevnega razmočenega terena in teme so okoli 23. ure prekinili z iskalno akcijo in jo bodo nadaljevali danes zjutraj.

Zaradi poplav in plazov so še vedno zaprte številne ceste na severno Primorskem, Koroškem, Štajerskem, v Zasavju in v Osrednji Sloveniji. Med drugim so popolnoma zaprte ceste med Celjem, Laškim in Radečami, pa tudi relacije Ljubljana-Litija-Zagorje-Hrastnik-Zidani Most, Hrastnik-Marno-Rimske Toplice in Trebija-Žiri-Rovte. Prav tako so zaprte ceste od Mežice in od Šoštanja proti Črni na Koroškem, Dobrova-Polhov Gradec-Ljubljanica, Preddvor-Jezerski vrh, Begunje-Tržič, Ljubno-Solčava ter od Kamnika proti Kamniški Bistrici in proti Gornjem Gradu. Je pa ponovno odprta štajerska avtocesta med Ljubljano in Mariborom.