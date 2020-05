Ponoven protest kolesarjev

Jaša Jenull ob prijetju policistov pred sedežem SMC. Razlog je bilo pisanje s kredo po pločniku. FOTO: Jure Eržen/Delo

Tudi danes, že peti petek zapovrstjo, v mestnem jedru krožijo protestniki na kolesih, ki nasprotujejo ukrepom in načinu delovanja vlade Janeza Janše. Še pred pričetkom shoda je manjša skupinica kolesarjev pod vodstvom Jaše Jenulla danes popoldne na naslove vseh koalicijskih strank odnesla pisno sporočilo in poziv k odstopu iz vlade.Manjša skupinica kolesarjev z Jašo jenullom na čelu kolesari med sedeži vladnih strank. V poštne predalčke jim mečejo pozive k odstopu. Ker so s kredo pisali sporočila na pločnike je številne, tudi Jašo Jenulla popisala policija. Protestu je v živo prek družbenih omrežji sledilo več kot 900 ljudi.