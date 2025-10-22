Ponovili bodo razpisa za imenovanje guvernerja in varuha človekovih pravic

Predsednica Nataša Pirc Musar bo ponovila razpisa za imenovanje guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Za to se je odločila, ker se je s tem strinjala večina strank, je dejala po srečanju s predstavniki parlamentarnih strank. »Resnično upam, da bomo z novima postopkoma končno prišli do vodij pomembnih institucij,« je poudarila.

Pirc Musarjeva je dejala, da je stranke danes opozorila na časovnico pri imenovanju. Roki bodo namreč padli na zadnjo sejo pred parlamentarnimi volitvami, kar pomeni, da je »naša skupna odgovornost zdaj seveda toliko večja«. Naredili bodo pa vse, da razpis izide že v petek. Poudarila je še, da je »skupna odgovornost vseh nas, da ti dve mesti zapolnimo, koliko je to realno, je pa mnogo bolj odvisno od parlamentarnih strank«.

Predsednica je namreč danes v predsedniški palači gostila predsednike in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju je poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj. Že skoraj eno leto se namreč trudi zapolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije, v prvi polovici prihodnjega leta pa se bo mandat iztekel še trem ustavnim sodnikom.