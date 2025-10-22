  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Ponovili bodo razpisa za imenovanje guvernerja in varuha človekovih pravic

    Roki za imenovanje na položaje bodo padli na zadnjo sejo pred parlamentarnimi volitvami.
    Nataša Pirc Musar se že skoraj eno leto trudi zapolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik
    Nataša Pirc Musar se že skoraj eno leto trudi zapolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    22. 10. 2025 | 14:43
    22. 10. 2025 | 15:01
    1:46
    Predsednica Nataša Pirc Musar bo ponovila razpisa za imenovanje guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic. Za to se je odločila, ker se je s tem strinjala večina strank, je dejala po srečanju s predstavniki parlamentarnih strank. »Resnično upam, da bomo z novima postopkoma končno prišli do vodij pomembnih institucij,« je poudarila.

    Legitimnost je načeta, zaupanje javnosti resno ogroženo

    Pirc Musarjeva je dejala, da je stranke danes opozorila na časovnico pri imenovanju. Roki bodo namreč padli na zadnjo sejo pred parlamentarnimi volitvami, kar pomeni, da je »naša skupna odgovornost zdaj seveda toliko večja«. Naredili bodo pa vse, da razpis izide že v petek. Poudarila je še, da je »skupna odgovornost vseh nas, da ti dve mesti zapolnimo, koliko je to realno, je pa mnogo bolj odvisno od parlamentarnih strank«.

    Predsednica je namreč danes v predsedniški palači gostila predsednike in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank. Na srečanju je poskusila preveriti možnosti, da do konca mandata še zapre katero izmed odprtih kadrovskih vprašanj. Že skoraj eno leto se namreč trudi zapolniti mesti varuha človekovih pravic in guvernerja Banke Slovenije, v prvi polovici prihodnjega leta pa se bo mandat iztekel še trem ustavnim sodnikom.

    Slovenija
    Kadrovanje

    Koalicija zavrnila tudi kandidaturi Jane Benčina Henigman in Marka Starmana

    Odločitev glede funkcij novega guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic ostaja na mrtvi točki.
    2. 10. 2025 | 19:21
    Slovenija
    Banka Slovenije

    Predsednica države ima novo kandidatko za guvernerko

    Nataša Pirc Musar bi za guvernerko Banke Slovenije predlagala vodjo bančne podružnice BKS Jano Benčina Henigman.
    15. 9. 2025 | 12:48
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sanacija bank

    Po letu dni še brez odbora, ki bo presojal bačne razlastitve

    Vlada in Banka Slovenije sta izločili kandidate VZMD, vlagatelji opozarjajo na zavlačevanje.
    Maja Grgič 26. 8. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kadrovanje

    Potrebujemo prehod od izbire naših do izbire dobrih kadrov

    V zrelih družbah dosežejo kohezijo pri razreševanju pomembnih družbenih vprašanj, na primer kadrovanju na ključne položaje.
    Nejc Gole 25. 8. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Embargo na uvoz plina iz Rusije ne bo vplival na cene

    Gospodarsko zbornico veseli dogovor z energetsko zbornico in vlado, po katerem bodo največji porabniki energije dobili pomoč.
    Borut Tavčar 22. 10. 2025 | 11:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Kombinacija Jek 2 in obnovljivih virov je najboljša

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Balkanski presežki elektrike ogrožajo stabilnost slovenskega omrežja

    S Tomažem Tomšičem in Urbanom Rudežem o električnem mrku v Španiji in na Portugalskem ter izzivih z varnostjo oskrbe v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 08:00
    Več iz teme

    Nataša Pirc Musarvaruh človekovih pravicguverner Banke Slovenijeparlamentarne volitve

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija – tihi prvak digitalne varnosti

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 22. 10. 2025 | 15:00
    Novice  |  Slovenija
    Paracetamol

    V kislih kumaricah odkrili paracetamol, preventivni umik pri številnih trgovcih

    Zaradi kemičnega onesnaženja kumaric iz Indije je sledil odpoklic pri trgovskih verigah Mercator, Cash and Carry, Jager, Tuš in Spar.
    22. 10. 2025 | 14:57
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Po odpovedi vrha Trump-Putin sledili siloviti napadi na Ukrajino

    Napad na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil prvi tovrstni v skoraj dveh tednih.
    22. 10. 2025 | 14:30
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prva skupščina zavarovalnice

    Vzajemna januarja na Ljubljanski borzi

    Zavarovalnica v prvem polletju premije povečala za 13 odstotkov, največji delničar ZZZS ima šestino zavarovalnice.
    Karel Lipnik 22. 10. 2025 | 14:23
