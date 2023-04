Ponovni poziv za izredni dvig pokojnin

V nadaljevanju preberite:

»Upokojenci zahtevajo odgovore in od vlade pričakujejo, da bo ukrepala. Počutijo se odrinjene, menijo, da so edina neupoštevana skupina in da zaostajajo za vsemi drugimi, ki nekaj dobijo,« je Jožica Puhar, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) podkrepila ponovni poziv za izredno uskladitev pokojnin, ki je še vedno brez odgovora pristojnih.

Konec februarja je svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), na predlog ZDUS in Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) sprejel sklep, s katerim je predlagal vladi, naj po redni 5,2-odstotni izvede še izredno uskladitev pokojnin, in sicer 1. aprila za 3,5 odstotka. Tistim, ki so se upokojili do vključno leta 2011, pa naj nameni še dodaten odstotek zaradi zaostanka pri usklajevanju v letu 2021.