FOTO:Ponovno odprtje šol skozi objektiv Delovih fotografov

Izobraževanje na daljavo zaradi epidemije covida-19 se končuje za šolarje prvih treh razredov osnovne šole in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, ki se danes vračajo v učilnice. Vrata odpirajo tudi vrtci, kamor se bo po napovedih vrnila približno polovica malčkov, ter fakultete in dijaški domovi.Kljub preklicu epidemije je priporočeno, da učenci in učitelji upoštevajo varnostne ukrepe, kot so varna razdalja, umivanje oziroma razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske. Nošenje zaščitnih mask za šolarje prvih treh razredov osnovne šole sicer ni obvezno, saj so mlajši od dvanajst let.Ponoven pričetek šole po koronavirusnih »počitnicah« na šoli Loiusa Adamiča v Šent Juriju pri Grosupljem je spremljal Delov fotograf, na Šolskem centru Ljubljana pa se je mudilFotografije si lahko ogledate v fotogaleriji.