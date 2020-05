KLJUČNI POUDARKI: Včeraj so v Franciji potrdili 243 novih smrti zaradi covida-19.

7.36 V Franciji že več kot 26.000 mrtvih zaradi covida-19

7.28 Ob dnevu Evrope pozivi k solidarnosti in sodelovanju

FOTO: Reuters

7.22 V šolskih oddelkih bo lahko od 10 do 15 učencev, v vrtcih od osem do deset

Z današnjim dnem je ponovno dovoljeno izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Veljali pa bodo posebni pogoji, saj bodo bolnike s covidom-19 obravnavali v skladu s priporočili in navodili, ki veljajo v času epidemije. Ti bolniki bodo tudi vnaprej deležni le nujne zobozdravstvene oskrbe na obstoječih nujnih vstopnih točkah. FOTO: Shutterstock

7.15 Infektologinja opozarja na skrite žepe okuženih s koronavirusom

7.08 Od danes spremenjeno delovanje nekaterih mejnih prehodov

V Franciji je včera število mrtvih zaradi covida-19 preseglo 26.000. V zadnjem dnevu so potrdili 243 novih smrti, skupno pa 26.230, so sporočili iz ministrstva za zdravje. Še naprej pa v državi pada število bolnikov na intenzivni negi, teh je bilo v zadnjem dnevu manj za 93, poročajo tuje tiskovne agencije. Skoraj tri četrtine bolnikov v bolnišnicah imajo na širšem območju Pariza ter v regijah Grand Est, Auvergne-Rona-Alpe in Hauts-de-France. Na teh območjih, ki so bolj ogrožena, bodo ukrepe odpravljali počasneje. Že dlje časa v Franciji beležijo padec dnevnega števila smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 in počasi prihajajo iz krize. Na vrhuncu epidemije je bilo na intenzivni negi več kot 7000 bolnikov, sedaj jih je 2828.Ob dnevu Evrope , ki ga obeležujemo danes, so se včeraj zvrstili različni pozivi k solidarnosti in sodelovanju, pojavila so se tudi zagotovila, da bomo skupaj premagali pandemijo koronavirusa. Dan pa je podal tudi priložnost za refleksijo, saj so nekateri izpostavili pomanjkljiv odziv EU ob izbruhu koronavirusa.Evropa je združena v miru in varnosti skoraj tri četrt stoletja, je v poslanici ob dnevu Evrope dejal predsednik republike. »V vsem tem času so z razvojem Evropske unije rasla tudi druga visoka pričakovanja glede njenih dosežkov. Osebno menim, da so ti fenomenalni. Ni pa mogoče spregledati zastojev in njene nemoči v času migrantske krize in začetku spopadanja s pandemijo,« je povedal.Ministrstvo za izobraževanje je vrtcem in šolam poslalo težko pričakovana navodila za postopno odpiranje vrtcev in šol. Iz njih je razvidno, da bo lahko v razredih osnovnih in srednjih šol od 10 do 15 otrok, v vrtcih pa v posamezni skupini od osem do 10 otrok. Omejitev do deset otrok v skupini bo veljala za prvo triletje osnovnih šol, omejitev do 15 otrok pa za učence devetih razredov osnovne šole in zaključnih letnikov srednjih šol, je razvidno iz priporočilSkupno število umrlih s covidom-19 je v Sloveniji z eno novo smrtjo v četrtek doseglo število 100. Opravili so 1049 testiranj in pri tem potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom. Iz bolnišnice so odpustili pet oseb, kažejo podatki, ki jih je na spletni strani objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo v četrtek 47 oseb, od tega 12 na intenzivni negi. A ob tem infektologinja in vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravjeopozarja, da so v Sloveniji kljub ugodnim epidemiološkim trendom verjetno »skriti žepi« okuženih z novim koronavirusom, iz katerih bi se lahko okužba znova širila. Zato je naklonjena postopnem sproščanju ukrepov, katerih učinki se kažejo z zamikom.Državno mejo bo mogoče od danes prečkati na nekaterih dodatnih kontrolnih točkah. Spreminja se delovanje mejnih prehodov Predel, Nova Gorica in Neblo ob Italiji, odpira pa se nova kontrolna točka na železniškem prehodu iz Avstrije pri Šentilju. Večinoma bodo omogočali prečkanje dnevnim delovnim migrantom in osebam s potrdilom lokalne skupnosti.