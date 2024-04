Ponovno rdeča luč za ustanovitev preiskovalne komisije

V nadaljevanju preberite:

Do leta 2030 bi v Sloveniji lahko zgradili dovolj sončnih elektrarn, da bi vsako gospodinjstvo oziroma vsak posameznik imel dostop do lastnega obnovljivega vira energije, s čimer bi postali energetsko neodvisni in samozadostni, je predsednik vlade Robert Golob v odgovoru na poslanska vprašanja opisal enega od korakov za zmanjšanje energetske revščine.

Dilema med obnovljivimi viri ali jedrsko energijo je po mnenju Roberta Goloba navidezna, saj se dopolnjujeta. »Lani je bilo zgrajenih 20.000 sončnih elektrarn, za 50 odstotkov tega, kar se je prej v 12 letih. Če nadaljujemo ta tempo, je cilj, ki sem ga navedel, uresničljiv,« je dejal Robert Golob in dodal, da je dilema jedrske tehnologije v cenovni učinkovitosti za poslovne subjekte, javni sektor, industrijo.