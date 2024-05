Ko smo pred štirimi leti v Sloveniji prvič iskali našo največjo nestrupeno kačo - progastega goža, je bil namen akcije zgolj pridobiti koristne podatke, ki bodo raziskovalcem Nacionalnega inštituta za biologijo pomagali pri poznavanju njegove razširjenosti in biologije. Akcija je bila uspešna. Zdaj se »lov« nadaljuje: tokrat za informacijami o pojavljanju te zanimive, redke in ogrožene vrste plazilcev.

Samice progastega goža lahko v dolžino merijo tudi do 260 centimetrov, samci pa so nekoliko manjši in zrastejo do 160 centimetrov. To je tudi razlog za njegovo počasno gibanje.

Progasti gož ima v naši državi najboljše pogoje za življenje v Slovenski Istri. Z akcijo ljubiteljske znanosti, ki so jo naslovili Ponovno se išče progasti gož, zato nagovarjajo prav obiskovalce in prebivalce te pokrajine »s toplim in suhim okoljem«, »z raznoliko kmetijsko krajino, ki jo sestavljajo gozdovi, suhi travniki, žive meje in suhozidi«. Prosijo za pomoč pri informacijah o »skrivnostnem, plašnem velikanu iz družine gožev«, kot ga opisujejo. Ljudem je popolnoma nenevaren, dodajajo. Kako pa ga prepoznati? Po štirih temnih vzdolžnih progah na sivem ali svetlo rjavkastem hrbtnem delu telesa ter po stranski temni progi za očmi, odgovarjajo. Mladiči so sicer drugače obarvani; prepoznati jih je mogoče po vzorcu temnih, pogosto črno obrobljenih širokih lis na hrbtni in bočni strani telesa.

Mladič progastega goža. FOTO: Al Vrezec

Kače iz družine gožev so sicer prisotne po vsej Sloveniji. So »koristni sosedi naših vrtov«, njihova hrana so miši in voluharji.

Kako sodelovati v akciji?

Akcija poteka v okviru LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, organizirata pa jo partnerja Nacionalni inštitut za biologijo in Zavod Štirna. Kot pojasnjujejo, raziskovalci kljub velikosti goža s terenskimi popisi težko zaznajo njegovo prisotnost, medtem ko bodo ljudje s posredovanjem podatkov in odzivom na akcijo »prispevali k boljšemu poznavanju razširjenosti in biologije ter ohranjanju plašnega velikana v Slovenski Istri.«

Akcija poteka tako, da prebivalci in obiskovalci območja Nature 2000 Slovenska Istra ob morebitnem srečanju s progastim gožem ali z »njegovo staro obleko«, levom, posnamejo fotografijo ali video s podatki o tem, kdaj in kje so žival srečali, zaželeni pa so tudi opisi morebitnih posebnosti.

Posnetke progastega goža sprejemajo po elektronski pošti alenka.zunic-kosi@nib.si ali na telefonu 059 23 27 74.

V prvi akciji našli pet različnih osebkov

Leta 2020, ko so prvič izvedli akcijo ljubiteljske znanosti Išče se progasti gož, so pridobili zelo koristne podatke.

S pomočjo informacij prebivalcev in obiskovalcev Slovenske Istre so našli pet različnih osebkov progastega goža, od tega so bili trije odrasli in dva mladiča. Več kot dvajset ljudi je posredovalo fotografije in video posnetke.