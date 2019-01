Ponudba, ki jo bo Marjan Šarec težko zavrnil

SD za svojim ministrom

Zadeve je treba raziskati in rešiti

Ljubljana – »Javni linč, ki se je zgodil, ni prizadel samo mene in mojih sodelavcev, ampak tudi tiste v kulturi, ki – kot bi rekel Prešeren – 'dobro v srcu mislijo'. Tega pa ne morem dopustiti, saj nisem brezčuten človek, kot so me nekateri (mediji) želeli prikazati,« je v pismu predsedniku vlade zapisalin ob tem še nanizal uspehe svojega dosedanjega dela. S ponujenim odstopom pa je končno odločitev o svoji usodi na položaju ministra za kulturo položil v roke predsednika vlade, ki bo moral presoditi, kako huda kršitev je uporaba službenega vozila v zasebne namene ter kako upravičene so obtožbe glede šikaniranja in mobinga podrejenih.Če bo Šarec odstopno izjavo zavrnil, bo nanj v nadaljevanju mandata posredno padla odgovornost tudi za ravnanje in učinkovitost Dejana Prešička in njegovega resorja. Če pa bo predsednik vlade presodil, da minister ne uživa več njegovega zaupanja, so v SD napovedali, da bodo odločitev spoštovali in »ne bo vzrok za prepir znotraj koalicije«. Gre torej za ponudbo, ki jo bo Šarec težko zavrnil.O dogajanju na ministrstvu za kulturo je širši vrh stranke razpravljal tudi na sobotni klavzuri. »Usoda ministra bo znana v prihodnjih dneh,« je po šesturnem zasedanju širšega vodstva stranke napovedal prvak SD Dejan Židan, ki se je ob tem zahvalil tudi za pisma in klice podpore. Na novinarska vprašanja ne v soboto ne včeraj ni odgovarjal. Pred novinarje po posvetu ni stopil niti minister Prešiček, ki je nato včeraj predsedniku vlade ponudil svoj odstop. Vse odgovore na očitke naj bi pojasnil v poročilu, ki ga je predstavil prvaku SD in poslal predsedniku vlade. Dokler premier ne pojasni njegove vsebine, na kulturnem ministrstvu pravijo, da dopisa ne morejo deliti z javnostjo.Za ponedeljek je Dejan Prešiček sklical tudi svet delavcev ministrstva, kjer pričakuje, da mu bodo podrejeni v obraz povedali, kaj jih moti. Predsednik sindikata delavk in delavcev ministrstva za kulturo, ki včeraj ni želel komentirati ministrove odstopne izjave, je to storil že v petek, ko je v odprtem pismu premieru sporočil, da z ministrom »ne morejo več sodelovati« in naj ga »nemudoma zamenja«.Predsednik sindikata kulture in narave Glosapa je sinoči dejal, da sam ponujeni odstop ni dovolj, ampak je očitane zadeve treba raziskati in rešiti v korist zaposlenih na ministrstvu. »Zadeve na ministrstvih kot tudi pri vseh drugih delodajalcih je treba urediti tako, da delavci ne bodo več žrtve trpinčenja in podobnih zavržnih dejanj,« je dejal. Ne glede na to, ali je Prešičkov ponujeni odstop upravičen ali ne, morajo nevzdržne razmere na ministrstvu, ki se vlečejo še iz prejšnjih mandatov, čim prej urediti. Tudi, predsednik sindikata državnih organov, zadevo postavlja v širši kontekst neurejenih odnosov na delovnih mestih. »Šikaniranje, ki človeka dobesedno spravi k psihiatru ali v invalidski pokoj, se v javnem sektorju povečuje in pristojne smo na to opozarjali,« poudarja sogovornik, ki je poudaril, da so v sindikatu že pred njegovim prihodom opazili, da razmere na niso dobre. To je navsezadnje pokazalo tudi 74 prijav mobinga v letu 2017.