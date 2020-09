Ponudnik za Medijske toplice še skrivnost

Ljubljana – Na naslov stečajnega upravitelja družbe Hotel Medijske toplice je prispela ena ponudba, je za Delo potrdil stečajnikKer pa je ocenil, da ne ustreza njegovim zahtevam, je ponudniku dal čas do petka, da morda ponudbo izboljša. Do takrat, pravi Bončina, njegovega imena ne želi razkriti.V ponedeljek smo poročali, da je Bončina za tokratno nezavezujoče zbiranje ponudb sklep okrožnega sodišča v Celju pridobil julija; pravnomočen je postal 21. julija, šest dni kasneje pa je sledil poziv potencialnim kupcem. To je že sedmi poskus prodaje propadlega bazensko-hotelskega kompleksa na Izlakah, ki ga je Celjan Darko Zupanc v 1997 kupil prek ene od družb v svojem poslovnem sistemu in v 2009 po nekaj neuspešnih poskusih oživitve zaprl.Tudi Igor Bončina je že šestkrat zaman poskusil prodati premoženje, katerega likvidacijska vrednost je ocenjena na dobrih 900.000 evrov. V 2019 je Medijske skoraj kupil domačin, Zagorjan Samo Feštajn. Zanje je ponudil 455.000 evrov, letos pa so za samo 375.000 evrov skoraj pristale v lasti ljubljanske družbe Meru – a je občini Zagorje uspelo sodno dokazati, da za prodajo ni bilo pravne osnove, zaradi česar je bila tudi razveljavljena. Bo sedmi poskus prodaje končno prinesel investitorja, kakršnega si že več kot desetletje želijo Zagorjani?