FOTO:Ponudniki pričakujejo 70 odstotkov domačih gostov

Bolje je, da se dogovorimo o vseh podrobnostih glede turističnih bonov, kakor da hitimo, pravi Zdravko Počivalšek. A nejasnosti je še vedno veliko. FOTO: Voranc Vogel

Že lani četrtina prenočitev domačih turistov

K odločitvi Slovencev za oddih doma bo prispevala tudi uvedba bonov, so pa ponudnikom priporočali, da so pri določanju cen storitev, ki jih bodo gostje plačevali s turističnimi boni, korektni. »Verjamemo pa tudi, da se ponudniki zavedajo pomena domačih turistov in so prepoznali priložnost, da nagovorijo še več prebivalcev Slovenije, zgradijo zaupanje in dolgoročen odnos.« Slovenci sicer že v lanskem rekordnem letu, ko smo prešteli 15 milijonov turističnih prenočitev, niso predstavljali prav zanemarljivega deleža. Doma so namreč ustvarili 4,4 milijona prenočitev, torej četrtinski delež, so poudarili pri Slovenski turistični organizaciji (STO), ki letos k počitnikovanju v domovini spodbuja s kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija.V kampanjo se je na različne načine vključilo vseh 35 vodilnih turističnih destinacij iz vseh štirih makroregij, vse vidnejše institucije slovenskega turizma in številni ponudniki. V primerjavi s 14-dnevnim obdobjem pred lansiranjem kampanje se je za 48 odstotkov povečala obiskanost slovenskih vsebin turističnega portala www.slovenia.info , na katerem je objavljenih že več kot 130 paketov turističnih ponudnikov v različnih tematskih kategorijah, so navedli na STO.K odločitvi Slovencev za oddih doma bo prispevala tudi uvedba bonov, so pa ponudnikom priporočali, da so pri določanju cen storitev, ki jih bodo gostje plačevali s turističnimi boni, korektni. »Verjamemo pa tudi, da se ponudniki zavedajo pomena domačih turistov in so prepoznali priložnost, da nagovorijo še več prebivalcev Slovenije, zgradijo zaupanje in dolgoročen odnos.«

Tudi ponudniki se veselijo, da bodo lahko izrabili bone

Kaj vemo o turističnih bonih Vrednost vavčerjev za polnoletne državljane bo 200 evrov, za mladoletne 50.

Unovčiti jih bo mogoče do konca leta 2020.

Prenosljivi bodo med sorodniki do drugega kolena, in to na podlagi izjave, ki jo bo določila uredba.

Vseh družinskih bonov ne bo treba porabiti pri enem ponudniku.

Nekateri tujci rezervacij kljub epidemiji niso odpovedali

Po pričakovanjih bo 70 odstotkov državljanov izrabilo turistične bone. FOTO: Jure Eržen

Letos je pričakovati manjši vrvež na plažah. FOTO: Tomi Lombar

Oblikovati celostne pakete

Ljubljana – Minister za gospodarstvoje včeraj poudaril, da bo nadzor nad uporabo turističnih bonov izvajal tržni inšpektorat, ki bo podatke za to prejel od finančne uprave, veliko pa bo odvisno tudi od potrošnikov , ki bodo opozorili na nedovoljene prakse. Po njegovih napovedih bo vavčerje mogoče unovčiti kmalu po potrditvi zakona v državnem zboru.Vsi tisti, ki že kmalu načrtujejo počitnice, od ministra Počivalška še niso dobili dokončnega odgovora, ali bodo že lahko uporabili turistične bone. »Uredba, ki bo določila natančen datum, kdaj jih bo mogoče uporabljati, se še pripravlja. Ugotavljamo, da je bolj pomembno, da se dogovorimo o vseh podrobnostih, kakor da hitimo,« je dejal. Med pomembne detajle gotovo sodi ustrezen nadzor, saj je nedavni primer dvojnih cen enega izmed ponudnikov, ki je zakrožil po medijih, nakazal, da se zlorabe bodo dogajale. Tržni inšpektorat sicer še ni dobil nobenih navodil, kakšna bodo njegova pooblastila pri izvajanju nadzora.»Bon smo uvedli, da zagotovimo goste, obračanje denarja in ohranimo delovna mesta, ki jih je v turizmu skoraj 160.000, zato sem še toliko bolj presenečen, ko opažam, da poskušajo nekateri ponudniki bone zlorabiti. Trg bo to kaznoval,« je prepričan Počivalšek. Ponudnike je pozval, naj se potrudijo za domačega gosta, uporabnikom bonov pa svetoval: »Izkoristite jih dobro in z zavedanjem, da gre za dober namen.«Ponudniki med tem že preštevajo rezervacije slovenskih gostov in se jih, kot je dejalaz ekološke kmetije Urška, tudi veselijo, navsezadnje je to »velika priložnost, da pokažemo, da smo vredni obiska«. »Večina nas ima med gosti veliko tujcev, a resnici na ljubo je to predvsem poleti, kaj pa preostalih deset mesecev? In v vseh krizah, kot sta bili, na primer, že vojna ali gospodarska kriza, se izkaže, da je domači gost najboljši.« Na tej ekološki kmetiji so prve turiste imeli že pretekli konec tedna, od zadnjega tedna junija do konca avgusta niti en dan ne bodo brez gosta. »Od 22. junija do 30. avgusta nimamo niti ene sobe proste,« je dejala sogovornica. Ostale so jim tudi še rezervacije od lanskega leta, tudi Angleži so napovedali, da bodo prišli, čim bodo vzletela letala.Ker sprejemajo sprejemajo poleti goste za najmanj pet noči (tujci ponavadi ostanejo tudi po dva tedna), imajo Slovenci včasih nekaj zadržkov, saj bi raje prišli na krajše počitnice, a jim (zlasti ko gre za vavčerje) na prijazen način razloži, da je to spodbuda gospodarstvu, ne le njim na kmetiji, temveč tudi drugim ponudnikom. Zaradi bonov nikakor niso spreminjali cen, kot je poudarila sogovornica, saj ji je povsem vseeno, kako plačajo – navsezadnje lahko na kmetiji počitnice tudi »oddelajo«. Vavčerji so po prepričanju Urška Topolšek Planinšek zelo dobra rešitev, tudi za njih kot potrošnike. Njena družina vsako leto nekaj dni preživi na drugih turističnih kmetijah, vavčerje pa bo porabila kako drugače, že nekaj časa razmišljajo o Nebesih ali o kakšni kmetiji na Raduhi.V bohinjskem aparthotelu Triglav pričakujejo, da bo to sezono 70 odstotkov gostov iz Slovenije, tolikšen je tudi delež rezervacij v primerjavi s tujci. »Rezervacije domačih gostov smo začeli dobivati še pred napovedjo vavčerjev, po tem pa se je obseg povpraševanja in rezervacij še bistveno povečal,« je povedal direktor. Kot je zatrdil, cen zaradi tega niso spreminjali: »Cene in pogoje smo postavili že lani in se jih poskušamo držati. Nihanja v eno ali drugo smer pa so vedno odvisna od povpraševanja, zasedenosti in kakšnih posebnih dogodkov, ki lahko vplivajo na cene nastanitev.«Preostalih 30 odstotkov rezervacij je še vedno ostalo od tujih gostov, ki so počitnice načrtovali še pred razglasitvijo pandemije. »Svojih rezervacij niso odpovedali kljub ponujeni možnosti, da to storijo brezplačno, in še vedno imajo namen priti v Slovenijo. Te rezervacije so pretežno iz Češke, Nemčije, Nizozemske in Belgije,« je povedal Repanšek. Večina rezervacij je sicer za julij in avgust, nekaj malega tudi za junij in september. V maju se je veliko gostov odločilo za rezervacijo v zadnjem trenutku, kot se je zgodilo na primer prejšnji vikend, ko so bili njihovi apartmaji, kot je dejal, nepričakovano polno zasedeni.Repanšek uvedbo vavčerjev stoodstotno podpira, saj meni, da je to odlična priložnost za vse tiste, ki so v preteklih sezonah radi dopustovali v drugih državah, ponudbe v Sloveniji pa niso nikoli dobro spoznali. »Seveda je to tudi odlična in lepa priložnost za tiste osebe, ki si počitnic sploh niso mogli privoščiti,« je dodal. Čeravno sezona ne bo tako bogata z gosti, je pa to izziv za iskanje načinov, kako postati boljši in kako privabiti ter zadržati gosta.Še vedno pa ostaja precej nezadovoljstva, ker je ta oblika pomoči omejena le na nastanitve. Združenje turističnih vodnikov Slovenije je zato vložilo predlog amandmaja, ki bi omogočil koriščenje bonov tudi za turistične aranžmaje z vodenjem, prevozom, vstopnine v naravne parke in muzeje, kopališča in terme. »S kakovostnimi turističnimi paketi, ki bi ponujali več kot le prenočitev z zajtrkom, bi omogočili državljanom preživljanje zanimivega oddiha,« so prepričani.