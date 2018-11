Popestrite si dan s hranljivo granolo

Foto: Aljosarebolj.com

Se vam že cedijo sline? Naj bo Moja presna granola, ki se je predstavila v 5. oddaji 3. sezone Štartaj Slovenija, kmalu vaša – čaka vas v najbližjem megamarketu Interspar!

Prelomni trenutek je bila priprava Tinine prve presne tortice. Z njo sta začela odkrivati presne sestavine in zemeljske mandlje.Prav zemeljski mandlji (chufa) oz. gomolj tigrove trave so glavna sestavina ekološke, presne in veganske dobrote v petih okusih; brez glutena, laktoze, oreškov in dodanih sladkorjev.Izdelek, ki sta ga poimenovala, bo zato zadovoljil še tako zahtevne prehranjevalne potrebe. Ker je presen, ohranja hranljive snovi, njegova prednost pred drugimi kosmiči in podobnimi pripravki pa so zemeljski mandlji, ki veljajo za bogat vir vlaknin.je na voljo v petih okusih s slikovitimi imeni, kot so Jabolčna pravljica, Nežna jagoda, Hudi kakav, Pregrešna pomaranča, Zmešana banana. Oplemenitite jih lahko z dodatki po želji in tako vsak dan ustvarite bogato kombinacijo okusov po svojem navdihu.Izbrani okusprelijte z rastlinskim napitkom, mlekom, jogurtom ali drugim poljubnim prelivom, dodajte svojo piko na i ter uživajte v slastnem in hranljivem obroku. Granolo lahko jeste tudi naravnost iz vrečke, na poti, izletu ali kar na domačem kavču.