Stevanović bo terjatve do delavcev Progrosa poplačal iz osebnih prihrankov

Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijič, je sporočil prek družbenih omrežij. Od poslanca pričakuje polno sodelovanje.

Kot je v video nagovoru, ki ga je danes objavil na družbenem omrežju Facebook, dejal Stevanović, vsak dan dobiva nove informacije o poslovni preteklosti enega od poslancev. »Čeprav je vsak posameznik odgovoren za svoja dejanja, kot frontman čutim tudi moralno in politično odgovornost,« je dejal predsednik DZ.

Če so bili delavci oškodovani in če komu niso bile izplačane pošteno zaslužne obveznosti, je to nesprejemljivo, je poudaril.

»Delavec ne sme biti žrtev političnih obračunov, slabih odločitev ali osebnih napak kogarkoli. Zato sem odredil notranji postopek v stranki za preverjanje vseh okoliščin, od našega poslanca pa zahteval popolno sodelovanje ter pojasnila. Pri tem ne bomo nikogar ščitili,« je napovedal.

Po njegovih navedbah ga ne zanimajo politični prepiri, medijski naslovi in nabiranje političnih točk, ampak ljudje. Zato je delavce, ki menijo, da imajo neporavnane obveznosti ali terjatve do podjetja Progros, pozval, da se obrnejo osebno nanj.

»Vsak primer bomo preverili. Če obstajajo neporavnane obveznosti do delavcev, sem pripravljen storiti nekaj, česar mi ni treba ter ni nihče do zdaj storil. Iz svojih osebnih prihrankov bom pomagal zagotoviti sredstva, da bodo ljudje dobili tisto, kar jim pripada,« je napovedal Stevanović.

V prihodnje pa bo poskrbel tudi za to, da se ta sredstva »vrnejo s strani tistega, ki nosi odgovornost«. »Tega ne delam zaradi poslancev, ampak zaradi delavcev,« je dodal.

Ob tem je spregovoril tudi o »določeni politični pragmatiki ali hinavščini« predstavnika delavcev Gorana Lukića iz Delavske svetovalnice, ki je po Stevanovićevih besedah »zvest član stranke Levica«.

Dejal je, da ga je danes poklical in obvestil o svoji nameri. »Če bi ga to res zanimalo, bi že danes rešil vso zadevo. Drugo vse so pa politične parole in izkoriščanje ljudi v stiski,« je še v video nagovoru dejal Stevanović.

V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so v četrtek predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Kot so pojasnili, so bili delavci odjavljeni iz zavarovanj zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi z njihovimi podpisi, za katere se je izkazalo, da so bili ponarejeni.

Opozorili so tudi, da iz uradnih evidenc izhaja, da je poslanec Mijič zastopnik podjetja od konca lanskega maja, pred tem pa je bil od konca junija 2023 do konca lanskega maja prokurist podjetja. To funkcijo je v istem podjetju imel tudi od konca januarja 2016 do aprila 2020. »Tukaj torej ne gre za to, da je gospod poslanec padel nekako v to podjetje, da poskuša zadevo zdaj sanirati, prej pa ni nič vedel. Zadeva je pač zelo jasna, tudi iz javnih bilanc,« je povedal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Policija je v dveh ločenih zadevah po prijetih prijavah iz sredine leta 2025 vodila predkazenska postopka zaradi suma kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin. V eni zadevi je konec leta 2025 podala kazensko ovadbo zoper eno fizično in eno pravno osebo, v drugi zadevi pa junija letos kazensko ovadbo zoper dve fizični in eno pravno osebo, so STA povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Na vprašanja, ki so se nanašala na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti. A portal Necenzurirano je danes poročal, da gre po njegovih zanesljivih informacijah za Mijiča. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje Progros odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.